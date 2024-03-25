Jadwal Sholat Selasa 26 Maret 2024 M/15 Ramadhan 1445 H

JADWAL sholat Selasa 26 Maret 2024 Masehi/15 Ramadhan 1445 Hijriah di semua wilayah Indonesia bisa diketahui berikut ini. Bisa memudahkan saat hendak menunaikan ibadah sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Silakan simak jadwal sholat untuk semua wilayah di Tanah Air berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.16

Subuh: 04.26

Zuhur: 11.47

Asar: 14.53

Magrib: 17.49

Isya: 18.57

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.58

Subuh: 05.08

Zuhur: 12.29

Asar: 15.43

Magrib: 18.31

Isya: 19.40