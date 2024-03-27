Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

10 Contoh Ucapan Nuzulul Quran untuk Kaum Muslimin

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 27 Maret 2024 |12:44 WIB
10 Contoh Ucapan Nuzulul Quran untuk Kaum Muslimin
Ilustrasi contoh ucapan nuzulul quran (Foto:Freepik)
ADA 10 contoh ucapan Nuzulul Quran untuk kaum Muslimin yang biasanya terjadi saat bulan Ramadhan. Adapun Nuzulul Quran adalah peristiwa memperingati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam menerima wahyu yang pertama. Peristiwa bermakna tersebut berlangsung di Gua Hira dan diyakini terjadi pada 17 Ramadhan.

Dalam Alquran Surat Al Baqarah Ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

“(Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah) bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi sekalian manusia, dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan (menjelaskan) perbezaan antara yang benar dengan yang salah.”

Bagi menghargai kebesaran peristiwa ini, umat Islam di seluruh dunia menyambut Nuzul Quran dengan penuh penghayatan dan rasa cinta kepada Al Quran.

Berikut 10 contoh ucapan Nuzul Quran untuk kaum Muslimin yang biasanya terjadi saat bulan Ramadhan:

1.Selamat merayakan hari Malam Nuzulul Quran 17 Ramadhan. Semoga di malam Nuzulul Qu'ran ini membuka jalan untuk bertemu pada malam Lailatul Qadar untuk terus mengingatkan bahwa Al-Quran menjadi pedoman yang mesti dilaksanakan melalui bacaan dan memahami makna yang terkandung didalamnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari bukan sekedar kata semata."

2. "Seseorang dapat dikatakan beriman apabila seseorang tersebut sangat peduli bagaimana cara dia mati, karena dia yakin hidup di akhirat kelak jauh lebih kekal daripada hidup di dunia. Sementara itu waktu yang Allah berikan untuk mengumpulkan bekal di dunia hanya sebentar, maka dari itu kita tidak boleh main-main hidup di dunia ini. Hiduplah sesuai dengan tuntunan Al Quran, hiduplah dengan memiliki akhlak Qurani, Selamat merayakan hari Malam Nuzulul Quran 17 Ramadhan"

3.Nafas, gerak, pikiran, hati, tindakan, dan langkah hidup ke depan bersama dan diwarnai Alquran membuat hidup setiap manusia bercahaya. Selamat malam Nuzulul Quran 17 Ramadhan.

Halaman:
1 2
