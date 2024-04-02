Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Berapa Nominal Zakat Fitrah 2024? Ini Syarat dan Ketentuan dari BAZNAS

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |13:27 WIB
Berapa Nominal Zakat Fitrah 2024? Ini Syarat dan Ketentuan dari BAZNAS
Ilustrasi nominal zakat fitrah 2024 berdasarkan syarat dan ketentuan Baznas RI. (Foto: Shutterstock)
BERAPA nominal zakat fitrah 2024? Ini syarat dan ketentuan dari BAZNAS. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia telah menetapkan besaran zakat fitrah tahun 2024 yang harus dibayar setiap Muslim sebesar Rp45 ribu sampai Rp55 ribu atau setara 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras premium. 

"Berdasarkan kajian yang teliti dan pertimbangan yang matang, BAZNAS RI telah memutuskan untuk menaikkan besaran zakat fitrah dari Rp45 ribu sampai Rp55 ribu per individu, mengikuti dinamika harga beras yang terjadi," jelas Ketua BAZNAS RI Profesor Dr KH Noor Achmad MA, dikutip dari Baznas.go.id, Selasa (2/4/2024).

Info grafis waktu tepat bayar zakat fitrah. (Foto: Okezone)

Ia menyatakan keputusan tersebut mungkin memberikan dampak bagi sebagian masyarakat, namun hal ini dilakukan dengan tujuan memastikan kewajiban zakat fitrah dapat dipenuhi dengan tepat serta sesuai ketentuan syariat Islam.

"Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi langkah-langkah kita dalam beribadah dan berbuat kebaikan, serta menjadikan bulan Ramadhan ini sebagai waktu yang penuh berkah dan ampunan bagi kita semua," ungkap Kiai Noor. 

