Jadwal Imsakiyah Bandung Kamis 4 April 2024

JADWAL imsakiyah Bandung Kamis 4 April 2024 Masehi/24 Ramadhan 1445 Hijriah. Membantu mengerjakan amal ibadah puasa hingga sholat fardhu secara berjamaah di masjid.

Jadwal imsakiyah Bandung juga bisa dijadikan panduan melaksanakan puasa Ramadhan. Sangat membantu mengerjakan amalan ibadah berpahala besar lainnya di bulan Ramadhan penuh berkah.

BACA JUGA: Doa ketika Menerima Zakat Fitrah

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa." (Quran Surat Al Baqarah (2) Ayat 183)