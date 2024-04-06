Lengkap Bacaan Arab Latin dan Artinya, Inilah Doa Buka Puasa Ramadhan

DOA buka puasa Ramadhan lengkap berikut ini bisa diketahui kaum Muslimin. Bacaan doa ini dibaca ketika sudah masuk waktu buka puasa Ramadhan atau puasa lainnya.

Dijelaskan dalam Rumaysho.com, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan kepada umatnya untuk menyegerakan buka puasa.

Hal itu seperti diterangkan dalam riwayat dari Umar bin Khathab Radhiallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

إِذَا أقْبَلَ اللَّيْلُ مِن هَا هُنَا، وأَدْبَرَ النَّهَارُ مِن هَا هُنَا، وغَرَبَتِ الشَّمْسُ فقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ

Artinya: "Jika datang malam dari sini, dan telah pergi siang dari sini, dan terbenam matahari, maka orang yang berpuasa boleh berbuka." (HR Bukhari nomor 1954 dan Muslim: 1100)

Kemudian dalam riwayat dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

لا يزالُ النَّاسُ بخَيرٍ ما عجَّلوا الفِطرَ عجِّلوا الفطرَ

Artinya: "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah)