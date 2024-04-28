Gempa Garut M6,5, Baca Doa Ini agar Mendapat Keselamatan

TERJADI musibah gempa Garut M6,5 pada Sabtu 27 April 2024, sekira pukul 23.29 WIB. Sejumlah orang pun menjadi korban luka, dan banyak bangunan rusak.

Terkait gempa besar di Kabupaten Garut, Jawa Barat, dengan kekuatan 6,5 magnitudo ini ada amalan doa yang bisa dibaca. Tujuannya agar mendapat keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sebagaimana telah Okezone himpun, berikut ini doa yang bisa diamalkan supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi gempa:

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وأعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وأعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأعُوذُ بِكَ أن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِ وأعُوذُ بِكَ أنْ أمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِراً وأعُوذُ بِكَ أن أمُوتَ لَديغاً

Arab latin: Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'udzubika an yatakhabbathanisy syaithanu 'indal maut wa 'audzubika an amuta fi sabilika mudbiran wa a'udzubika an amuta ladighan.

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan (longsor), dan aku berlindung pada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung pada-Mu dari tenggelam (banjir), terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung pada-Mu apabila syetan menjerumuskan padaku ketika akan mati, dan aku berlindung pada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung pada-Mu apabila mati karena disengat." (HR Abu Dawud)