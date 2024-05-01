Gunung Ruang Kembali Erupsi, Amalkan Doa Ini supaya Dilindungi Allah Ta'ala

GUNUNG Ruang yang berada di Pulau Ruang, Kecamatan Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, kembali mengalami erupsi pada Selasa 30 April 2024, sekira pukul 01.15 dan 08:35 WITA. Badan Geologi pun meningkatkan status Gunung Ruang dari Level III atau Siaga menjadi Level IV atau Awas.

Terkait terjadinya musibah alam erupsi Gunung Ruang atau semacamnya, umat Islam diajarkan harus sabar serta tawakal menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Langkah yang bisa dilakukan salah satunya terus memanjatkan doa keselamatan.

Diketahui bahwa Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam mengajarkan umatnya untuk tetap berdoa walaupun dalam keadaan sangat susah. Dengan membaca doa, Allah Azza wa Jalla akan menjauhkan hamba-hamba-Nya dari musibah alam, termasuk gunung meletus.

Dilansir buku "Kitab Induk Doa dan Dzikir Terlengkap" karya Nasrullah dan Tim Shahih, berikut doa yang dibaca Nabi Nuh Alaihissallam dalam memohon keputusan, pertolongan, dan keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla:

رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ. فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Arab latin: Rabbi 'inna qawmii kadz-dzabuun. Faftah baynii wa baynahum fathan wa najjinii wa mam-ma'iya minal mu'miniina.

Artinya: "Nuh berkata: Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Oleh karena itu, berikanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, serta selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman yang bersamaku." (QS Asy-Syu'araa' [26]: 117–118)