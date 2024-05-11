JADWAL sholat hari Ahad 12 Mei 2024 Masehi/4 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Dapat memudahkan setiap Muslim di Indonesia untuk mengerjakan ibadah sholat fardhu berjamaah di masjid.
Mari diketahui jadwal sholat untuk seluruh daerah di Indonesia berikut ini, seperti lengkap terdapat dalam Okezone Muslim:
1. Jayapura (WIT)
Imsak: 04.07
Subuh: 04.17
Zuhur: 11.38
Asar: 14.58
Magrib: 17.38
Isya: 18.49
2. Denpasar (WITA)
Imsak: 04.55
Subuh: 05.05
Zuhur: 12.20
Asar: 15.40
Magrib: 18.14
Isya: 19.25
3. Makassar (WITA)
Imsak: 04.35
Subuh: 04.45
Zuhur: 12.03
Asar: 15.23
Magrib: 18.01
Isya: 19.11