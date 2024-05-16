Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Sifat Pemaaf Allah Ta'ala: Tidak Ingin Hamba-Nya Kembali dalam Keadaan Berdosa

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |13:36 WIB
Sifat Pemaaf Allah Ta'ala: Tidak Ingin Hamba-Nya Kembali dalam Keadaan Berdosa
Ilustrasi sifat pemaaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Foto: Okezone)
A
A
A

SIFAT pemaaf Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah luar biasa besar. Allah Ta'ala selalu membuka pintu tobat bagi hamba-hamba-Nya, meski dosa yang diperbuat teramat banyak.

Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni setiap dosa. Ingatlah ayat Alquran berikut:

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (53) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ (54)

Artinya: "Katakanlah: 'Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi)'." (QS Az-Zumar: 53–54) 

Ilustrasi sifat pemaaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. (Foto: Antara)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

Artinya: "Ambillah maaf dan perintahkanlah untuk mengerjakan kebaikan dan jauhilah (oleh kalian) dari perbuatan orang-orang yang bodoh." (QS Al A'raf: 199) 

Halaman:
1 2
