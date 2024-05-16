Tukang Sate Keliling Naik Haji Usai Nabung Rp10 Ribu Selama 18 Tahun

JAKARTA - Ibadah haji menjadi harapan besar untuk umat muslim di seluruh dunia. Tidak terkecuali bagi Damhuji, tukang sate keliling asal Surabaya Jawa Timur.

Pria berusia 63 tahun itu akhirnya bisa menunaikan ibadah haji setelah menabung selama 18 tahun bersama sang istri.

Meskipun penghasilan jualan sate tidak menentu, Damhuji mengaku selalu menyisihkan uang Rp10 ribu hingga Rp20 ribu setiap harinya. Ketekunan itu lah yang akhirnya mengantarkan Damhuji ke tanah suci.

"Perkiraan 18 tahun (uangnya baru terkumpul)," kata Damhuji kepada wartawan, dikutip Kamis (16/5/2024).