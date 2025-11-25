HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |20:32 WIB
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
Wamenhaj Pastikan Petugas Haji 2026 Tak Bakal Nebeng Naik Haji
JAKARTA - Wakil Menteri Haji (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan petugas haji yang akan bertugas pada musim Haji 2026 fokus melaksanakan tugas untuk membantu jamaah haji. Ia memastikan tidak ada petugas yang boleh mencuri waktu untuk ikut melaksanakan ibadah haji.

1. Nebeng Naik Haji

"Jadi kami persiapkan dengan serius supaya mereka bersiap bertugas di sana dan tidak boleh lagi ada yang nebeng naik haji," kata Dahnil usai rapat bersama Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Dia menyampaikan, dalam kurun waktu kurang dari satu bulan ini, Kemenhaj akan menyeleksi petugas haji baik di tingkat daerah dan pusat, serta untuk di Arab Saudi.

"Kemudian mereka semuanya nanti masuk barak. Ya, masuk barak, kemudian dilatih kurang lebih tiga minggu. Tiga minggu nanti persiapan fisik, kemudian persiapan bahasa Arab dasar, kemudian persiapan fiqih dasar haji," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Haji, Mochammad Irfan Yusuf yang berada di sampingnya menjelaskan barak yang dimaksud. Para petugas haji akan ditempatkan di asrama haji untuk persiapan. 

"Ini bukan barak tentara, barak asrama haji," tutur Menhaj.

(Erha Aprili Ramadhoni)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261/haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088/haji-HSjU_large.jpg
Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898/petugas_haji-9O5j_large.jpg
Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490/wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/398/3180493/haji-gq9F_large.jpg
Masa Tinggal Jamaah Haji 41 Hari Dinilai Terlalu Lama, DPR Sebut 30 Hari Cukup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/398/3180392/haji-5QB0_large.jpg
Biaya Haji 2026 Disepakati Rp87 Juta, Jamaah Bayar Rp54 Juta
