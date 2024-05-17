Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

2 Bacaan Doa Masuk Bulan Dzulhijjah 1445 H Lengkap dengan Artinya

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |18:17 WIB
2 Bacaan Doa Masuk Bulan Dzulhijjah 1445 H Lengkap dengan Artinya
Ilustrasi doa masuk bulan Dzulhijjah 1445 H. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

DOA masuk bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah dibahas lengkap Okezone Muslim. Dzulhijjah adalah termasuk satu dari empat bulan suci dalam ajaran agama Islam. Ada berbagai amalan mulia dengan pahala luar biasa besar di dalam bulan Dzulhijjah. 

Sucinya bulan Dzulhijjah dijelaskan dalam hadits riwayat dari Abu Bakrah radhiallahu'anhu, Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ

Artinya: "Sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram (suci), 3 bulan berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, kemudian bulan Rajab Suku Mudhar, antara Jumadil Tsani dan Sya'ban." (HR Al Bukhari dan Muslim) 

Ilustrasi bulan Dzulhijjah. (Foto: Freepik)

Ada keutamaan melakukan amal salih pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hal itu seperti dijelaskan dalam hadits Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma:

« مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ ». يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ « وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ ».

Artinya: "Tidak ada satu amal salih yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal salih yang dilakukan pada hari-hari ini (yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah)." Para sahabat bertanya, "Tidak pula jihad di jalan Allah?" Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Tidak pula jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satu pun." (HR Bukhari) 

Halaman:
1 2

