HOME MUSLIM TAUSYIAH

Arti Kata Istawuu yang Diucapkan Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |10:44 WIB
Arti Kata Istawuu yang Diucapkan Imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
Ilustrasi arti Istawuu wa'tadiluu yang diucapkan imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi sebelum memimpin sholat berjamaah. (Foto: X @hsharifain)
A
A
A

ARTI kata Istawuu yang diucapkan imam Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Perkataan ini disampaikan sebelum imam memimpin sholat fardhu berjamaah. 

Ustadz Wahid bin 'Abdis Salam Baali imam mengatakan arti Istawuu wa'tadiluu adalah lurus dan rapatkan. Ini bertujuan agar barisan atau saf sholat berjamaah sempurna sesuai syariat Islam.

"Setelah barisan lurus dan rapat, maka imam bisa mulai beriktidal, bertakbir, dan masuk sholat," jelas Ustadz Wahid, dikutip dari Almanhaj.or.id, Rabu (22/5/2024). 

Masjidil Haram. (Foto: Istimewa/Okezone)

Perintah meluruskan dan merapikan barisan termasuk bagian dari sholat yang memang disyariatkan melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

"... Dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar …" (QS Al 'Ankabuut (29): 45) 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
