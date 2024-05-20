Viral 4 Astronot Rusia Ungkap Masjidil Haram Tempat Paling Terang Dilihat dari Luar Angkasa

Viral empat astronot Rusia ungkap Masjidil Haram tempat paling terang dilihat dari luar angkasa. (Foto: Instagram @indofaktaa)

VIRAL empat astronot Rusia mengungkap Masjidil Haram di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, tempat paling terang ketika dilihat dari luar angkasa. Fakta ini pun membuat takjub umat manusia di dunia.

Dikutip dari unggahan viral akun Instagram @indofakta, empat astronot asal Rusia itu bernama Andrey Borisenko, Anton Shkaplerov, Alexander Samokutyaev, dan Boris Mescherykov. Mereka mengaku melihat sesuatu yang mengejutkan saat ditugaskan terbang ke luar angkasa.

Ketika melakukan kunjungan ke Prince Salman Science Oasis (PSSO) dalam rangka program eksplorasi luar angkasa ke-25 oleh Associating of Space Explorers, para astronot itu menyebutkan bahwa tempat paling terang yang disaksikan dari luar angkasa yakni Kota Makkah dan Madinah.

Keempat astronot itu mengatakan bahwa Tanah Suci Makkah dan Madinah penuh dengan cahaya terang pada malam hari. Tidak ada tempat yang sebersinar kedua kota tersebut.