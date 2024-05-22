6 Cara Pindah dari Haji Reguler ke Haji Plus

CARA pindah dari haji reguler ke haji plus bisa diketahui dalam artikel berikut. Diketahui bahwa cukup banyak calon jamaah haji reguler yang memutuskan pindah ke program haji plus.

Alasan calon jamaah haji reguler memutuskan pindah ke haji plus sudah pasti supaya bisa lebih cepat berangkat ke Tanah Suci. Masa tunggu haji reguler memang sangat lama, bahkan bisa mencapai puluhan tahun.

Sebagaimana telah Okezone himpun, proses perpindahan dari haji reguler ke haji plus dibolehkan dengan syarat harus mendapat izin dari Kementerian Agama setempat. Cara perpindahannya tidak sulit, tapi harus melakukan beberapa tahapan.

Prosedur perpindahan ke haji plus sama dengan mendaftar dari awal ke kantor wilayah Kemenag, lalu memilih PIHK, dan membatalkan nomor porsi haji reguler yang sudah dimiliki.