Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TIPS MUSLIM

6 Cara Pindah dari Haji Reguler ke Haji Plus

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |15:22 WIB
6 Cara Pindah dari Haji Reguler ke Haji Plus
Ilustrasi cara pindah dari haji reguler ke haji plus. (Foto: Okezone)
A
A
A

CARA pindah dari haji reguler ke haji plus bisa diketahui dalam artikel berikut. Diketahui bahwa cukup banyak calon jamaah haji reguler yang memutuskan pindah ke program haji plus.

Alasan calon jamaah haji reguler memutuskan pindah ke haji plus sudah pasti supaya bisa lebih cepat berangkat ke Tanah Suci. Masa tunggu haji reguler memang sangat lama, bahkan bisa mencapai puluhan tahun.

Info grafis biaya haji 2024. (Foto: Okezone)

Sebagaimana telah Okezone himpun, proses perpindahan dari haji reguler ke haji plus dibolehkan dengan syarat harus mendapat izin dari Kementerian Agama setempat. Cara perpindahannya tidak sulit, tapi harus melakukan beberapa tahapan.

Prosedur perpindahan ke haji plus sama dengan mendaftar dari awal ke kantor wilayah Kemenag, lalu memilih PIHK, dan membatalkan nomor porsi haji reguler yang sudah dimiliki. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement