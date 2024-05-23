Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Jadwal Sholat Hari Jumat 24 Mei 2024 M/16 Dzulqa'dah 1445 H

Hantoro , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |00:24 WIB
Jadwal Sholat Hari Jumat 24 Mei 2024 M/16 Dzulqa'dah 1445 H
Ilustrasi jadwal sholat di Indonesia. (Foto: Okezone)
A
A
A

JADWAL sholat hari Jumat 24 Mei 2024 Masehi/16 Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Insya Allah membuat mudah Muslimin di Indonesia dalam mengerjakan ibadah sholat fardhu berjamaah di masjid.

Silakan diketahui jadwal sholat lengkap untuk semua wilayah di Tanah Air Indonesia berikut ini, sebagaimana terdapat dalam Okezone Muslim

1. Jayapura (WIT)

Imsak: 04.07

Subuh: 04.17

Zuhur: 11.38

Asar: 14.58

Magrib: 17.38

Isya: 18.49

2. Denpasar (WITA)

Imsak: 04.55

Subuh: 05.05

Zuhur: 12.20

Asar: 15.40

Magrib: 18.14

Isya: 19.25 

3. Makassar (WITA)

Imsak: 04.35

Subuh: 04.45

Zuhur: 12.03

Asar: 15.23

Magrib: 18.01

Isya: 19.11 

