Profil Syarifah Salma Istri Habib Luthfi yang Meninggal Kemarin Malam

Habib Luthfi bin Yahya dan Syarifah Salma berfoto bersama keluarga besar. (Foto: Istimewa/nu.or.id)

SYARIFAH Salma binti Hasyim bin Yahya, istri dari ulama Indonesia sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Habib Luthfi bin Yahya, meninggal dunia. Syarifah Salma wafat pada hari Selasa 28 Mei 2024 malam di Rumah Sakit Budi Rahayu, Pekalongan, Jawa Tengah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pada hari ini langsung takziah ke rumah duka Syarifah Salma di Kota Pekalongan. Kepala Negara mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kesabaran.

Adapun jenazah Syarifah Salma dimakamkan di permakaman keluarga di Kompleks Maqbarah Sapuro, Kota Pekalongan, pada hari ini Rabu 29 Mei 2024, sekira pukul 14.00 WIB.

Profil Syarifah Salma

Dikutip dari nu.or.id, Syarifah Salma binti Hasyim bin Yahya lahir pada 1 Januari 1957. Keterangan itu sebagaimana yang disampaikan Wisnullah, salah saorang santri dan abdi dalem Habib Luthfi bin Yahya, berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) Syarifah Salma.

"Jriya se e KTP-na Syarifah Salma (Tanggal itu yang di KTP-nya Syarifah Salma)," ucap pria asal Sumenep, Madura, tersebut.

Dalam pernikahan dengan Habib Luthfi, Syarifah Salma dikaruniai lima anak, yaitu Habib Baha'udin al-Alawi bin Yahya, Syarifah Fatimah Ni'matuz As-Zainabi, Syarifah Ummu Hani, Syarifah Fatimah, dan Habib Muhammad Syarif Hidayatullah al-Huseini.