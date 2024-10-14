Teks MC Tahlilan Orang Meninggal Lengkap dengan Urutannya

TEKS MC tahlilan orang meninggal dunia dibahas dalam artikel berikut ini. Acara tahlilan merupakan salah satu tradisi yang banyak dilakukan di Indonesia untuk mendoakan orang yang telah wafat.

Dalam acara tahlilan, seorang master of ceremony (MC) atau pembawa acara memiliki peran penting memandu jalannya acara dengan tertib dan khidmat.

Berikut ini contoh teks MC yang bisa digunakan dalam acara tahlilan orang meninggal dunia, sebagaimana telah Okezone himpun:

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, wasshalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan acara tahlilan dalam rangka mendoakan almarhum/almarhumah (sebutkan nama yang meninggal).

Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Bapak, ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala; sebelum kita memulai acara tahlilan pada malam hari ini, izinkan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara yang akan kita laksanakan sebagai berikut:

1. Pembukaan

Acara akan kita buka bersama dengan membaca Surat Al Fatihah. Semoga dengan bacaan ini kita semua mendapat keberkahan, dan doa kita untuk almarhum/almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Al Fatihah ... (semua membaca Surat Al Fatihah bersama-sama)

2. Pembacaan tahlil dan doa

Untuk acara inti yaitu pembacaan tahlil dan doa yang akan dipimpin oleh Bapak (sebutkan nama ustadz/kiai). Kepada beliau, kami persilakan.

(Pembacaan tahlil dan doa dipimpin oleh ustadz/kiai)