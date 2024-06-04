Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Segini Perbandingan Biaya Haji Plus dan Furoda 2024

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |23:29 WIB
Segini Perbandingan Biaya Haji Plus dan Furoda 2024
Ilustrasi perbandingan biaya haji plus dan furoda 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

SEGINI perbandingan biaya haji plus dan furoda 2024. Haji plus merupakan program yang disediakan pemerintah melalui Kementerian Agama. Calon jamaah yang berminat bisa mendaftar melalui penyelenggara haji khusus (PIHK).

Program haji plus memberi kemudahan bagi calon jamaah yang ingin segera menunaikan ibadah haji. Tapi, haji plus ini memiliki biaya yang lebih mahal. Kisarannya di angka USD10 ribu hingga USD60 ribu atau jika dirupiahkan sekira Rp162,8 juta sampai Rp977,1 juta. 

Info grafis biaya haji 2024. (Foto: Okezone)

Program haji plus memiliki sejumlah keuntungan jika dibandingkan layanan haji reguler. Setidaknya ada lima kelebihan haji plus, yaitu (1) Daftar tunggu lebih singkat, (2) Fasilitas hotel di Makkah dan Madinah lebih dekat dengan pusat ibadah, (3) Wukuf dan mabit di Armina menggunakan tenda AC, (4) Konsumsi para jamaah ditanggung pihak penyelenggara PIHK, (5) Setiap kelompok didampingi satu muthawif, satu petugas PIHK, dan satu dokter.

Sebagaimana dikutip dari Kemenag.go.id, ada beberapa tahap mendaftar haji plus, yakni:

1. Calon jamaah haji datang dan mendaftar ke PIHK.

2. PIHK memberi tanda bukti registrasi.

3. Calon jamaah haji melakukan pembayaran ke BPS BPIH.

4. BPS BPIH memberikan bukti setoran awal ke calon jemaah haji yang berisi nomor validasi.

5. Calon jamaah haji membawa bukti setoran awal dan persyaratan lainnya ke Kanwil Kemenag Provinsi.

6. Kanwil Kemenag menerbitkan SPPH yang berisi nomor porsi. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/03/398/3144209/hajj_media_hub-2ZYO_large.jpeg
Berkunjung ke The Hajj Media Hub, Pusat Informasi Haji Kementerian Media Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143951/layanan_911_saudi-3Dbc_large.jpeg
Mengunjungi Pusat Layanan 911 Saudi: Cepat Respons Laporan, 24 Jam Tanpa Henti Amankan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143925/gus_yahya_saudi-odb2_large.jpeg
Ketua Umum PBNU Gus Yahya Beri 4 Usul Penting soal Haji di Seminar Akbar Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/398/3143877/gugus_tugas_haji_2025-Sboz_large.jpeg
Saudi Jamin Keamanan Jamaah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/398/3143019/amer_al_gadaffi-PyEg_large.jpg
Keajaiban Haji! Jamaah Libya Ini Akhirnya ke Tanah Suci usai Ditolak Naik Pesawat, Bagaimana Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/29/614/3080091/menag-pastikan-haji-2025-tak-terganggu-transisi-organisasi-NdJ7B60OWd.jpg
Menag Pastikan Haji 2025 Tak Terganggu Transisi Organisasi
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement