Segini Perbandingan Biaya Haji Plus dan Furoda 2024

SEGINI perbandingan biaya haji plus dan furoda 2024. Haji plus merupakan program yang disediakan pemerintah melalui Kementerian Agama. Calon jamaah yang berminat bisa mendaftar melalui penyelenggara haji khusus (PIHK).

Program haji plus memberi kemudahan bagi calon jamaah yang ingin segera menunaikan ibadah haji. Tapi, haji plus ini memiliki biaya yang lebih mahal. Kisarannya di angka USD10 ribu hingga USD60 ribu atau jika dirupiahkan sekira Rp162,8 juta sampai Rp977,1 juta.

Program haji plus memiliki sejumlah keuntungan jika dibandingkan layanan haji reguler. Setidaknya ada lima kelebihan haji plus, yaitu (1) Daftar tunggu lebih singkat, (2) Fasilitas hotel di Makkah dan Madinah lebih dekat dengan pusat ibadah, (3) Wukuf dan mabit di Armina menggunakan tenda AC, (4) Konsumsi para jamaah ditanggung pihak penyelenggara PIHK, (5) Setiap kelompok didampingi satu muthawif, satu petugas PIHK, dan satu dokter.

Sebagaimana dikutip dari Kemenag.go.id, ada beberapa tahap mendaftar haji plus, yakni:

1. Calon jamaah haji datang dan mendaftar ke PIHK.

2. PIHK memberi tanda bukti registrasi.

3. Calon jamaah haji melakukan pembayaran ke BPS BPIH.

4. BPS BPIH memberikan bukti setoran awal ke calon jemaah haji yang berisi nomor validasi.

5. Calon jamaah haji membawa bukti setoran awal dan persyaratan lainnya ke Kanwil Kemenag Provinsi.

6. Kanwil Kemenag menerbitkan SPPH yang berisi nomor porsi.