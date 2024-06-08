Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM HAJI

Saudi Perketat Pemeriksaan Jelang Puncak Haji, Ini Faktanya

Gaib Maruto Sigit , Jurnalis-Sabtu, 08 Juni 2024 |21:26 WIB
Saudi Perketat Pemeriksaan Jelang Puncak Haji, Ini Faktanya
Petugas 911 Saudi Arabia (foto: dok MPI)
A
A
A

MAKKAH - Petugas 911 Saudi Arabia memeriksa dengan sangat ketat dan detail setiap orang yang ingin menuju Makkah Almukaromah.

Dalam pantauan iNews Media, langsung dari perbatasan Jeddah menuju Makkah. Setiap mobil pribadi atau bus rombongan yang akan masuk Kota Makkah diperiksa paspor dan visa haji.

Hal yang sama juga dilakukan untuk jemaah atau warga yang berasal dari kota Madinah menuju Makkah.

Untuk jalur Jeddah–Makkah pemeriksaan melintasi dua checkpoint sebelum masuk Makkah. Yakni Shumaisi dan Zaidi. Pemeriksaan ketat dan agak lama memang di Al Jumum yang merupakan gerbang masuk Makkah.

Petugas 911 Saudi yang berseragam cokelat tua, tidak membeda-bedakan pemeriksaan, semua yang berasal dari media, medis atau pemerintahan pun tidak luput dari pemeriksaan ketat berupa visa haji, paspor dan dokumen lainnya.

Dalam pantauan kami pemeriksaan ketat khususnya visa haji ini dilakukan sepanjang hari pagi, siang, malam hingga dini hari. Bahkan pemeriksaan dini hari terasa jauh lebih ketat dan sangat lama.

Mereka yang memiliki dokumen lengkap dengan visa haji tidak perlu khawatir, karena langsung diperbolehkan masuk Makkah. Namun untuk dokumen yang tidak lengkap apalagi dengan visa non haji, urusannya akan panjang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/398/3182261//haji-BNMt_large.jpg
Jadwal Haji 2026: Pemberangkatan, Puncak Ibadah, hingga Pemulangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/398/3182088//haji-HSjU_large.jpg
Jamaah Haji 2026 Berangkat Mulai 22 April, Puncak Ibadah 26 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/398/3181898//petugas_haji-9O5j_large.jpg
Seleksi Petugas Haji Dibuka Bulan Ini, Bimtek Januari-Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181723//menteri_haji_dan_umrah_mochamad_irfan_yusuf-d8k1_large.jpg
Wacana Peleburan BPKH ke Kemenhaj, Ini Respons Gus Irfan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181648//menteri_haji_dan_umrah_ri_mochammad_irfan_yusuf-pLqH_large.jpg
Menhaj: Biaya Haji 2026 Sudah Disepakati, Tunggu Keputusan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/398/3181490//wamenag_bertemu_menhaj-ORdn_large.jpeg
Wamenag Bertemu Menhaj Bahas Transisi Penyelenggaraan Haji
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement