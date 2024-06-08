Saudi Perketat Pemeriksaan Jelang Puncak Haji, Ini Faktanya

MAKKAH - Petugas 911 Saudi Arabia memeriksa dengan sangat ketat dan detail setiap orang yang ingin menuju Makkah Almukaromah.

Dalam pantauan iNews Media, langsung dari perbatasan Jeddah menuju Makkah. Setiap mobil pribadi atau bus rombongan yang akan masuk Kota Makkah diperiksa paspor dan visa haji.

Hal yang sama juga dilakukan untuk jemaah atau warga yang berasal dari kota Madinah menuju Makkah.

Untuk jalur Jeddah–Makkah pemeriksaan melintasi dua checkpoint sebelum masuk Makkah. Yakni Shumaisi dan Zaidi. Pemeriksaan ketat dan agak lama memang di Al Jumum yang merupakan gerbang masuk Makkah.

Petugas 911 Saudi yang berseragam cokelat tua, tidak membeda-bedakan pemeriksaan, semua yang berasal dari media, medis atau pemerintahan pun tidak luput dari pemeriksaan ketat berupa visa haji, paspor dan dokumen lainnya.

Dalam pantauan kami pemeriksaan ketat khususnya visa haji ini dilakukan sepanjang hari pagi, siang, malam hingga dini hari. Bahkan pemeriksaan dini hari terasa jauh lebih ketat dan sangat lama.

Mereka yang memiliki dokumen lengkap dengan visa haji tidak perlu khawatir, karena langsung diperbolehkan masuk Makkah. Namun untuk dokumen yang tidak lengkap apalagi dengan visa non haji, urusannya akan panjang.