HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Lubang Hitam Menelan Semua Benda Luar Angkasa, Alquran dan Sains Ungkap Prosesnya

Hantoro , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |09:12 WIB
Lubang Hitam Menelan Semua Benda Luar Angkasa, Alquran dan Sains Ungkap Prosesnya
Ilustrasi Alquran dan sains ungkap lubang hitam menelan semua benda luar angkasa. (Foto: Istimewa/NASA)
A
A
A

ALQURAN dan sains membahas lengkap mengenai keberadaan lubang hitam atau blackhole di luar angkasa. Ada sejumlah fakta mengerikan mengenai lubang hitam di antariksa tersebut. 

Banyak orang sudah tidak asing lagi dengan lubang hitam. Ada banyak cerita yang mengesankan juga mengerikan dari fenomena alam ini. 

Info grafis sains buktikan bulan menjauhi bumi layaknya keterangan Alquran. (Foto: Okezone)

Seperti dijelaskan dalam "Buku Pintar Sains dalam Alquran" karya Dr Nadiah Thayyarah. Diungkapkan lubang hitam memiliki medan gravitasi yang sangat luas, sehingga semua benda yang mendekat bisa langsung tertelan masuk ke dalamnya.

Lubang hitam seperti kuburan bagi benda-benda langit. Para ilmuwan mengatakan cahaya pun tidak dapat melarikan diri dari tarikan lubang hitam tersebut.

Oleh karena itu, tidak dimungkinkan mengamati lubang hitam, baik dengan mata telanjang maupun menggunakan teleskop.

Namun, manusia bisa mengenali dari karakternya. Lubang hitam bergerak di angkasa seperti sapu raksasa yang menyapu dan menyedot semua materi serta energi yang berada di jalannya.

Ketika gas-gas tertarik ke lubang hitam, suhu panasnya meningkat tajam hingga jutaan derajat, serta memancarkan sinar-X yang sangat besar selama perjalanannya menuju "pembaringan terakhirnya" di kuburan lubang hitam. 

