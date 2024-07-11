Perjalanan Haji 2024: Wukuf di Padang Arafah

JAKARTA - Tanggal 9 Dzulhijah pun tiba, dalam rangkaian ibadah haji tanggal 9 Dzulhijah dianggap sebagai puncak dari ibadah haji dimana pada hari itu para jamaah haji berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf.

Wukuf merupakan inti dari ibadah haji, maka tidak boleh ada satupun jamaah haji yang tertinggal dalam pelaksanaan wukuf ini, bahkan jika jamaah dalam kondisi sakit pun wajib hukumnya untuk tetap berada di padang Arafah meskipun harus menggunakan tandu. Jika seseorang tidak melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah.

Wukuf dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah mulai dari tergelincirnya matahari (zuhur) hingga terbit fajar pada hari berikutnya (10 Dzulhijjah). Ini adalah saat di mana jamaah haji memohon ampunan, berdoa, dan mengingat kebesaran Allah SWT.

Wukuf di Arafah merupakan momen puncak dalam pelaksanaan haji, di mana jamaah berkumpul di Padang Arafah untuk melaksanakan doa dan dzikir, memohon ampunan dan hidayah dari Allah SWT. Hari Arafah juga dikenal sebagai salah satu hari yang paling diberkahi dalam kalender Islam, dan doa-doa yang dipanjatkan pada hari ini diyakini memiliki keutamaan yang besar.

Perjalanan dari Mina ke Arafah biasanya dapat ditempuh dalam 20-30 menit menggunakan Bus, tapi karena tahun ini jamaah haji cukup banyak maka waktu tempuh menjadi hampir 2 jam. Kami cukup bersyukur karena meskipun ada gangguan di salah satu bus kami, tapi kami bisa menggunakan bisa lain meskipun kondisinya berdesakan. Beberapa Jemaah lain kami lihat ada yang harus berjalan kaki menuju padang Arafah.