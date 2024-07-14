Ustadz Yazid Jawas Meninggal Dunia, Ustadz Adi Hidayat: Semoga Allah Menerima Segala Amal Ibadahnya

TOKOH dai salafi Indonesia Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia, salah satu dai muda Ustadz Adi Hidayat pun menyampaikan ucapan duka cita. UAH juga memanjatkan doa-doa penuh kebaikan untuk Ustadz Yazid.

"Bismillahirrahmannirrahiim. Innalillahi Wa Inna Ilaihi Raaji'un. Kami segenap keluarga besar Quantum Akhyar Institute turut beduka cita atas wafatnya: Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas," ungkap Ustadz Adi Hidayat, seperti dikutip dari unggahan di akun Instagram-nya @adihidayatofficial, Ahad (14/7/2024).

UAH mendoakan semoga Ustadz Yazid mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian segala amal ibadah yang dilakukan di dunia diterima oleh-Nya.

"Semoga Allah Subhannahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadahnya, mengampuni segala kekhilafan beliau, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kekuatan iman lahir batin. Aamiin," doanya.

Sebagaimana diberitakan, salah satu pendakwah senior Indonesia Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas meninggal dunia pada Kamis 11 Juli 2024. Beliau wafat dalam usia 61 tahun.

Dilansir dari akun Instagram Masjid Imam Ahmad bin Hanbal (MIAH), jenazah Ustadz Yazid disholatkan pada Jumat 12 Juli pukul 09.00 WIB di Masjid Raya At-Thohiriyah, Empang. Beliau dimakamkan di Taman Makam Wakaf LOS Lolongok, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat.