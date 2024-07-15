Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ini Daftar Nama Lima Nahdliyin Muda yang Bertemu Presiden Israel

Maruf El Rumi , Jurnalis-Senin, 15 Juli 2024 |13:54 WIB
Ini Daftar Nama Lima Nahdliyin Muda yang Bertemu Presiden Israel
Lima Nahdliyin yang melakukan kunjungan ke Israel di tengah konflik Gaza.
A
A
A

JAKARTA - PBNU telah menegaskan jika pertemuan 5 tokoh muda Nahdliyin dengan Presiden Israel Presiden Isaac Herzog tidak atas nama organisasi. Sekretaris Jenderal PBNU Gus Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bahkan menyebut langkah kelima pemuda tersebut telah melukai perasaan.

Lalu siapa kelima tokoh muda tersebut? Dari berbagai informasi yang beredar, lima orang tersebut adalah Gus Syukron Makmun, Dr. Zainul Maarif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum dan Izza Annafisah Dania. Ketika dikonfirmasi ke internal PBNU juga tidak dibantah.

Tanggapan PBNU

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Savic Ali juga menyesalkan lima Nahdliyin atau warga NU bertemu Presiden Israel Isaac Herzog. Kunjungan itu dinilai sebagai tindakan orang yang tak memahami geopolitik, tak mengerti kebijakan NU secara organisasi, dan melukai perasaan seluruh warga NU.

“Kemungkinan kunjungan mereka atas nama pribadi. Kita tidak tahu tujuannya apa dan siapa yang mensponsorinya. Ini tindakan yang disesalkan,” katanya Savic dikutip dalam laman resmi NU Online, Senin (15/7/2024)

Halaman:
1 2
