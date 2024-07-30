Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Makna Sujud Syukur Indra Sjafri Setiap Timnas Indonesia U-19 Mencetak Gol

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |17:30 WIB
Makna Sujud Syukur Indra Sjafri Setiap Timnas Indonesia U-19 Mencetak Gol
Ilustrasi makna sujud syukur Coach Indra Sjafri setiap Timnas Indonesia U-19 cetak gol di Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

MAKNA sujud syukur Coach Indra Sjafri setiap Timnas Indonesia U-19 mencetak gol di gelaran Piala AFF 2024 bisa diketahui dalam artikel berikut ini. 

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-19 meraih gelar juara Piala AFF 2024 setelah pada pertandingan final mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin 29 Juli 2024 malam. 

Lantas, apa makna sujud syukur yang sering dilakukan Coach Indra Sjafri setiap Timnas Indonesia U-19 mencetak gol di gelaran AFF 2024?

Coach Indra Sjafri dan Bima Sakti sujud syukur. (Foto: RCTI+)

Makna Sujud Syukur

Dalam ajaran agama Islam, makna dan keutamaan sujud syukur sangatlah luar biasa besar. Sujud syukur dikerjakan sebagai wujud berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sujud syukur juga merupakan ungkapan umat Islam selalu mengingat Allah Azza wa Jalla dalam setiap perjalanan hidup, baik suka maupun duka. Ini juga menjadi bentuk akhlak terpuji berdasarkan ajaran Islam.

Dalil Sujud Syukur

Dilansir laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa sujud syukur disyariatkan sebagaimana dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir, Abu Yusuf, fatwa dari Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani, dan pendapat sebagian ulama Malikiyah.

Dalil disyari’atkannya sujud syukur adalah:

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ.

"Dari Abu Bakroh, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud pada Allah Ta’ala." (HR Abu Dawud nomor 2774. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini shahih)

Juga dari hadits Ka'ab bin Malik radhiyallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di mana ketika diberi tahu bahwa tobat Ka'ab diterima, beliau pun tersungkur untuk bersujud (yaitu sujud syukur). 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/330/3123538/ramadhan-Yuwf_large.jpg
5 Materi Kuliah Subuh tentang Akhlak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/05/330/3071189/siang-ini-cahaya-hati-indonesia-adab-menantu-terhadap-mertua-bersama-david-chalik-ustadz-ikhsan-syaban-ustadz-akhmad-ikrom-dan-ustadz-bahrul-hikam-pukul-12-00-wib-hanya-di-inews-2kNJCRKhSU.jpg
Siang Ini Cahaya Hati Indonesia "Adab Menantu terhadap Mertua" Bersama David Chalik, Ustadz Ikhsan Syaban, Ustadz Akhmad Ikrom, dan Ustadz Bahrul Hikam Pukul 12.00 WIB Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/330/3068538/terungkap-inilah-sebab-sebab-diluaskannya-rezeki-oN4vQR997c.jpg
Terungkap! Inilah Sebab-Sebab Diluaskannya Rezeki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/330/3068527/siang-ini-cahaya-hati-indonesia-hikmah-mempermudah-urusan-orang-lain-bersama-david-chalik-kh-muhammad-wahid-nurudin-ustadz-mantazaka-dan-kh-dr-may-dedu-pukul-12-00-wib-hanya-di-inews-J9BArkYbrP.jpg
Siang Ini Cahaya Hati Indonesia "Hikmah Mempermudah Urusan Orang Lain" Bersama David Chalik, KH Muhammad Wahid Nurudin, Ustadz Mantazaka, dan KH Dr May Dedu Pukul 12.00 WIB Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/330/3062900/saksikan-cahaya-hati-indonesia-hukum-seorang-ayah-yang-tidak-menafkahi-keluarganya-bersama-david-chalik-ustadz-donny-amir-sagar-ustadz-fathullah-dan-ustadz-irwan-maulana-pukul-12-00-wib-di-inews-4wyMKsfLYh.jpg
Saksikan Cahaya Hati Indonesia "Hukum Seorang Ayah yang Tidak Menafkahi Keluarganya" Bersama David Chalik, Ustadz Donny Amir Sagar, Ustadz Fathullah, dan Ustadz Irwan Maulana Pukul 12.00 WIB di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/330/3057184/teliti-biografi-nabi-muhammad-bule-cerdas-ini-mantap-jadi-mualaf-LHH9VK6uVJ.jpg
Teliti Biografi Nabi Muhammad, Bule Cerdas Ini Mantap Jadi Mualaf
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement