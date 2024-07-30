Makna Sujud Syukur Indra Sjafri Setiap Timnas Indonesia U-19 Mencetak Gol

MAKNA sujud syukur Coach Indra Sjafri setiap Timnas Indonesia U-19 mencetak gol di gelaran Piala AFF 2024 bisa diketahui dalam artikel berikut ini.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-19 meraih gelar juara Piala AFF 2024 setelah pada pertandingan final mengalahkan Thailand dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Senin 29 Juli 2024 malam.

Lantas, apa makna sujud syukur yang sering dilakukan Coach Indra Sjafri setiap Timnas Indonesia U-19 mencetak gol di gelaran AFF 2024?

Makna Sujud Syukur

Dalam ajaran agama Islam, makna dan keutamaan sujud syukur sangatlah luar biasa besar. Sujud syukur dikerjakan sebagai wujud berterima kasih atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sujud syukur juga merupakan ungkapan umat Islam selalu mengingat Allah Azza wa Jalla dalam setiap perjalanan hidup, baik suka maupun duka. Ini juga menjadi bentuk akhlak terpuji berdasarkan ajaran Islam.

Dalil Sujud Syukur

Dilansir laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc menjelaskan bahwa sujud syukur disyariatkan sebagaimana dalam pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir, Abu Yusuf, fatwa dari Muhammad bin Al Hasan Asy Syaibani, dan pendapat sebagian ulama Malikiyah.

Dalil disyari’atkannya sujud syukur adalah:

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ.

"Dari Abu Bakroh, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu ketika beliau mendapati hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud pada Allah Ta’ala." (HR Abu Dawud nomor 2774. Syekh Al Albani mengatakan hadits ini shahih)

Juga dari hadits Ka'ab bin Malik radhiyallahu ‘anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari di mana ketika diberi tahu bahwa tobat Ka'ab diterima, beliau pun tersungkur untuk bersujud (yaitu sujud syukur).