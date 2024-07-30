Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Indra Sjafri Nazar ke Masjidil Haram jika Timnas Indonesia U-19 Juara AFF 2024, Haruskah Ditunaikan?

Hantoro , Jurnalis-Selasa, 30 Juli 2024 |10:45 WIB
Indra Sjafri Nazar ke Masjidil Haram jika Timnas Indonesia U-19 Juara AFF 2024, Haruskah Ditunaikan?
Coach Indra Sjafri nazar kunjungi Masjidil Haram jika Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)
PELATIH Indra Sjafri nazar mengunjungi Masjidil Haram di Tanah Suci Makkah jika Timnas Indonesia U-19 menjadi juara Piala AFF 2024. Ia menyatakan sudah bernazar sejak beberapa waktu lalu. 

"Nazar yang terbaik itu tetap saya sudah meniatkan dari beberapa waktu lalu. Kalau bagi kita-kita yang Muslim kan nge-charge-nya harus ke Masjidil Haram. Saya masih punya niat itu," ujar Coach Indra Sjafri usai membawa Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF 2024, seperti dikutip dari Antara, Selasa (30/7/2024).

Meski memiliki nazar tersebut, Indra Sjafri belum tahu kapan bisa menunaikannya. Pasalnya, agenda padat menantinya dalam menangani Timnas Indonesia U-19.

Lantas, bagaimana nazar Coach Indra Sjafri tersebut, haruskah ditunaikan?

Dihimpun dari laman Rumaysho, Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal M.Sc mengungkapkan pendapat jumhur (mayoritas ulama) memakruhkan bernazar. Akan tetapi jika telanjur mengucapkan, maka nazar tersebut tetap wajib ditunaikan. 

Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF 2024. (Foto: PSSI)

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

Artinya: "Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka." (Quran Surat Al Hajj Ayat 29)

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ

Artinya: "Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (QS Al Baqarah: 270)

Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya:

إِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (٥)عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (٦)يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (٧)

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana." (QS Al Insan: 5–7) 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
