Kisah Abu Nawas dan Keledai, Bisa Ajari Baca Buku Pakai Cara Unik

KISAH Abu Nawas dan keledai berikut ini sangat menarik disimak. Sosok sufi humoris itu bisa mengajari hewan peliharaannya tersebut membaca buku, cara yang dipakai pun sangat unik.

Berawal dari Abu Nawas yang diberi hadiah seekor keledai oleh Baginda Raja. Sudah tentu dia senang bukan kepalang dan menerimanya dengan senang hati.

Asal tahu saja, keledai adalah hewan yang masih berasal dari keluarga kuda. Hewan ini telah digunakan sebagai pekerja selama ribuan tahun lalu.

Keledai pertama kali didomestikasi sekira tahun 3000 SM, mungkin di Mesir atau Irak (Mesopotamia). Keledai digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang.

Abu Nawas sendiri membutuhkan keledai sebagai tunggangan. Dengan memiliki keledai, apabila hendak ke mana-mana dia tidak perlu jalan kaki.

Jadi jika Abu Nawas senang dengan hadiah itu. Apalagi keledai tersebut dari Baginda Raja. Tapi tunggu dulu, ternyata "ada udang di balik batu" terkait hadiah itu.

"Ajari keledai itu membaca. Dalam dua pekan, datanglah kembali kemari, dan kita lihat hasilnya," ucap Baginda Raja dengan wajah serius seperti dilansir Kalam Sindonews.

Mendengar perintah itu, wajah Abu Nawas mendadak pucat. Wajah ceria yang biasa diperlihatkan pun mendadak hilang. Abu Nawas sadar ini adalah ujian yang mesti diselesaikan dengan baik dan benar. Jika gagal, habislah dia.

Abu Nawas pun berlalu, dan dua pekan kemudian dia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Baginda Raja menunjuk ke sebuah buku besar. Abu Nawas pun menggiring keledainya ke buku itu, dan membuka sampulnya.