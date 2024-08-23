Advertisement
HOME MUSLIM TRAVEL MUSLIM

Tempat Vaksin Meningitis di Bekasi, Calon Jamaah Haji dan Umrah Wajib Tahu

Salam Ramdhani , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |17:23 WIB
Tempat Vaksin Meningitis di Bekasi, Calon Jamaah Haji dan Umrah Wajib Tahu
Ilustrasi tempat suntik vaksin meningitis di Bekasi untuk jamaah haji dan umrah. (Foto: Antara)
A
A
A

TEMPAT vaksin meningitis di Bekasi untuk jamaah haji dan umrah dibahas di sini. Vaksin meningitis sangat penting, terutama bagi kaum Muslimin yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci.

Calon jamaah haji dan umrah saat ini diharuskan menjalani suntik vaksin meningitis sebagai langkah pencegahan. Vaksin ini penting karena meningitis merupakan infeksi serius yang dapat menyebar cepat di lingkungan padat seperti area haji.

Di Bekasi, Jawa Barat, ada beberapa tempat yang menyediakan layanan vaksinasi meningitis untuk jamaah haji dan umrah. Berikut beberapa di antaranya, sebagaimana telah Okezone himpun: 

Info grafis jamaah umrah dan haji wajib vaksin meningitis. (Foto: Okezone)

1. Primaya Hospital Bekasi Barat

Primaya Hospital Bekasi Barat beralamat di Jalan KH Noer Ali, Kavling 17–18, RT 01 RW 09, Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah sakit ini menyediakan vaksin meningitis bersertifikat internasional yang diperlukan untuk jamaah haji dan umrah.

2. Rumah Sakit Islam dr Subki Abdulkadir

Rumah Sakit Islam dr Subki Abdulkadir bertempat di Jalan RA Kartini Nomor 66, RT 03 RW 05, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Rumah sakit ini juga menyediakan layanan vaksinasi meningitis bagi para jamaah haji dan umrah. 

Telusuri berita muslim lainnya
