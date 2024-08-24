Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Ustadz Adi Hidayat Ungkap Ciri-Ciri Orang Beriman, Miliki Sifat Ini

Hantoro , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |13:18 WIB
Ustadz Adi Hidayat Ungkap Ciri-Ciri Orang Beriman, Miliki Sifat Ini
Ilustrasi Ustadz Adi Hidayat mengungkap ciri-ciri orang beriman. (Foto: YouTube Kajian Islam Podcast)
A
A
A

USTADZ Adi Hidayat (UAH) mengungkap ciri-ciri orang beriman, yakni memiliki sifat tenang. Ia mengatakan orang yang meyakini pendirian dengan beriman akan mendapatkan ketenangan. Hal itu dengan praktis didapatkan melalui sholat secara gratis dan cuma-cuma.

Iman sendiri berdasarkan kata di dalam ayat suci Alquran, mengandung makna awal Amnu yang berarti "tenang". Sebab, orang beriman juga akan mendapatkan kedamaian dan tenang dalam segala situasi.

Ilustrasi ciri-ciri orang beriman. (Foto: Shutterstock)

Begitupun penjelasan Ustadz Adi Hidayat soal keimanan seseorang yang akan memberikan ketenangan. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَخَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَالِكَ لَأَحَدٍ إَلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إَنْأَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

Artinya: "Sungguh menakjubkan perkara yang dilakukan oleh orang mukmin, semua yang dilakukannya baik, dan tidak yang seperti itu kecuali orang mukmin. Apabila mendapatkan kebahagian ia bersyukur dan bersyukur itu baik baginya. Dan apabila ia tertimba kesengsaraan ia sabar, dan sabar baginya adalah baik." (HR Ahmad) 

Halaman:
1 2
