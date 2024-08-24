Ustadz Adi Hidayat Ungkap Ciri-Ciri Orang Beriman, Miliki Sifat Ini

USTADZ Adi Hidayat (UAH) mengungkap ciri-ciri orang beriman, yakni memiliki sifat tenang. Ia mengatakan orang yang meyakini pendirian dengan beriman akan mendapatkan ketenangan. Hal itu dengan praktis didapatkan melalui sholat secara gratis dan cuma-cuma.

Iman sendiri berdasarkan kata di dalam ayat suci Alquran, mengandung makna awal Amnu yang berarti "tenang". Sebab, orang beriman juga akan mendapatkan kedamaian dan tenang dalam segala situasi.

BACA JUGA: Antusias Warga Hadiri Tabligh Akbar Ustadz Adi Hidayat di Banjarbaru

Begitupun penjelasan Ustadz Adi Hidayat soal keimanan seseorang yang akan memberikan ketenangan. Dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan:

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَخَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَالِكَ لَأَحَدٍ إَلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إَنْأَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

Artinya: "Sungguh menakjubkan perkara yang dilakukan oleh orang mukmin, semua yang dilakukannya baik, dan tidak yang seperti itu kecuali orang mukmin. Apabila mendapatkan kebahagian ia bersyukur dan bersyukur itu baik baginya. Dan apabila ia tertimba kesengsaraan ia sabar, dan sabar baginya adalah baik." (HR Ahmad)