Pesan Ustadz Adi Hidayat untuk Muslim yang Berkurban, Lakukan Amalan Luar Biasa Ini

USTADZ Adi Hidayat memberi pesan kepada para Muslim yang hendak menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha 2024 Masehi/1445 Hijriah. Diketahui bahwa besok umat Islam Indonesia merayakan Idul Kurban tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan hari raya Idul Adha 1445 Hijriah jatuh pada Senin 17 Juni 2024 Masehi.

Saat Idul Adha, selain sholat id, umat Islam juga berkurban berupa hewan sapi atau kambing. Menyembelih hewan kurban menjadi salah satu ibadah yang sangat dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ada satu amalan yang sayang jika dilewatkan oleh orang-orang yang berkurban. Seperti dijelaskan Ustads Adi Hidayat lewat video yang diunggah ulang akun X @boediantar4.

"Misalnya (hewan) kurbannya ibu atau korbannya bapak disembelih jam sekian ya maka di saat yang sama begitu disembelih saat yang sama menghadap ke arah kiblat. Saya ulang ya menghadap ke arah kiblat," ucap Ustadz Adi Hidayat seperti dikutip pada Ahad (16/6/2024).

Ia melanjutkan, ketika menghadap ke kiblat, orang yang berkurban membaca Doa Iftitah.

"Anda mengatakan: 'Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarassamawati wal ardha hanifam-muslima wama anaminal musyrikin. Inna sholati wanusuki wamahyaya wamamati lillahirabbil 'alamin'," papar UAH.