Melihat Tempat Rasulullah Mengikat Buraq saat Peristiwa Isra Miraj

TEMPAT Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengikat buraq saat peristiwa Isra Miraj dibahas dalam artikel berikut ini. Sangat penting dan menarik diketahui kaum Muslimin.

Diketahui bahwa umat Islam mengenal Isra Miraj sebagai peristiwa luar biasa yang pernah dialami Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam. Rasulullah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha.

Sebelum itu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam lebih dulu melakukan perjalanan dari Kakbah di Masjidil Haram, Kota Makkah, ke Majid Al Aqsa di Palestina dengan menaiki buraq. Rasulullah dipercaya sempat mengingat buraqnya terlebih dahulu di kawasan sekitar Kakbah, Masjidil Haram.

Pilar di Masjidil Haram tempat Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengikat buraq hingga kini masih diabadikan. Bisa disaksikan jamaah haji maupun umrah.

"Untuk para jamaah haji dan umrah yang mau melihat secara langsung pilar yang mana dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam mengikat buraq, itu ada di pinggir pintu umrah, umrah gate ya," ujar YouTuber Alman Mulyana dalam channel-nya.