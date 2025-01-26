Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Peringatan Isra Miraj, Menag Ajak Tegakkan Sholat

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 Januari 2025 |11:23 WIB
Peringatan Isra Miraj, Menag Ajak Tegakkan Sholat
Peringatan Isra Miraj, Menag Ajak Tegakkan Sholat (Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Umat Islam memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW pada Senin 27 Januari 2025. Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, salah satu pesan terpenting dari peristiwa Isra Miraj adalah sholat. Karena itu, menag mengajak umat Islam untuk menegakkan sholat pada peringatan Isra Miraj.

1. Isra Miraj

Isra Miraj adalah peristiwa monumental yang membawa pesan mendalam bagi umat manusia. Isra Miraj menjadi perjalanan suci dan bersejarah sekaligus titik balik kebangkitan dakwah Rasulullah SAW.

Ada tiga perjalanan penting Rasulullah SAW, yaitu: Isra Miraj, Hijrah, dan Haji Wada. Hijrah dari Mekkah ke Madinah menjadi momentum perubahan, Haji Wada menandai kemenangan. Isra Miraj adalah puncak perjalanan seorang hamba (al-abd) menuju sang pencipta (al-Khalik) menuju kesempurnaan ruhani (insan kamil). 

"Oleh-oleh Isra Miraj adalah sholat. Karenanya, pesan terpenting dari peringatan Isra Miraj adalah menegakkan sholat. Mari meneggakkan sholat," kata Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Minggu (26/1/2025).

"Rasulullah dalam sebuah hadis menyebut sholat sebagai Mirajnya orang mukmin. Sholat juga tiang agama," ucapnya.

2. Sholat Fondasi Agama

Ia menyebutkan, sholat adalah fondasi spiritualitas dan pilar agama. Sholat mengajarkan kedisiplinan, ketundukan, dan hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Sholat ditutup dengan salam, memberi pesan tentang pentingnya menebar kedamaian dan keselamatan. Sholat mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan antara hubungan dengan Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia.

 

