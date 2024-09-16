Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kalimantan Timur Raih Juara Umum MTQ 2024

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |18:34 WIB
Kalimantan Timur Raih Juara Umum MTQ 2024
Provinsi Kalimantan Timur juara MTQ Nasional Ke-30 Tahun 2024. (Foto: Kemenag)
A
A
A

PROVINSI Kalimantan Timur meraih juara umum dalam ajang festival keagamaan terbesar di Indonesia, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Ke-30 Tahun 2024. Kaltim juga merupakan tuan rumah ajang bergengsi ini.

"Keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat dan berlaku sejak tanggap ditetapkan pada Minggu 15 September 2024 di Samarinda Kalimantan Timur," ucap Wakil Sekretaris Dewan Hakim MTQ Nasional Ke-30 Tahun 2024 Muhammad Ramli Masenge dalam keterangannya, Senin (16/9).

MTQ Nasional Ke-30 Tahun 2024 Kalimantan Timur. (Foto: Kemenag.go.id)

Posisi ini diraih dari akumulasi poin seluruh cabang lomba yang dimenangkan oleh setiap peserta kafilah. Kafilah asal Kaltim berhasil mendominasi kemenangan di seluruh cabang lomba, mulai di posisi Terbaik hingga Harapan.

Kaltim menjadi Juara Umum MTQ Nasional 2024 dengan perolehan poin 579. Disusul Jakarta sebagai juara II dengan perolehan poin 478. Kemudian Jawa Timur sebagai juara III dengan poin 275. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/614/3063941/pemprov-kaltim-nilai-transaksi-ekonomi-mtq-2024-tembus-rp1-1-triliun-nRIPPNhA4l.jpg
Pemprov Kaltim: Nilai Transaksi Ekonomi MTQ 2024 Tembus Rp1,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/337/3063658/kemenag-g04B_large.jpg
Imam Besar Istiqlal Optimis MTQ ke-30 Kaltim Jadi Tolok Ukur Provinsi Lain
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/340/3063123/mtq-Biqy_large.jpg
Driver Ojol di Samarinda Ketiban Rezeki saat Gelaran MTQ ke-30 Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/614/3063121/mtq-Pls3_large.jpg
Inspiratif! Kisah Muhammad Sholli Disabilitas Penghafal 30 Juz Alquran di MTQ ke-30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/340/3062970/mtq-NDuT_large.jpg
Ukhuwah Islamiyah Partisipan Bersatu saat Gelaran MTQ ke-30
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/614/3062561/kisah-saka-bocah-12-tahun-peserta-mtq-2024-giat-belajar-hingga-mahir-tilawah-alquran-zaInuHcvOU.jpg
Kisah Saka Bocah 12 Tahun Peserta MTQ 2024, Giat Belajar hingga Mahir Tilawah Alquran
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement