Kalimantan Timur Raih Juara Umum MTQ 2024

Provinsi Kalimantan Timur juara MTQ Nasional Ke-30 Tahun 2024. (Foto: Kemenag)

PROVINSI Kalimantan Timur meraih juara umum dalam ajang festival keagamaan terbesar di Indonesia, Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional Ke-30 Tahun 2024. Kaltim juga merupakan tuan rumah ajang bergengsi ini.

"Keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu gugat dan berlaku sejak tanggap ditetapkan pada Minggu 15 September 2024 di Samarinda Kalimantan Timur," ucap Wakil Sekretaris Dewan Hakim MTQ Nasional Ke-30 Tahun 2024 Muhammad Ramli Masenge dalam keterangannya, Senin (16/9).

Posisi ini diraih dari akumulasi poin seluruh cabang lomba yang dimenangkan oleh setiap peserta kafilah. Kafilah asal Kaltim berhasil mendominasi kemenangan di seluruh cabang lomba, mulai di posisi Terbaik hingga Harapan.

Kaltim menjadi Juara Umum MTQ Nasional 2024 dengan perolehan poin 579. Disusul Jakarta sebagai juara II dengan perolehan poin 478. Kemudian Jawa Timur sebagai juara III dengan poin 275.