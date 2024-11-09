2 Politikus Wanita Muslim Kembali Terpilih Jadi Anggota Kongres AS

WASHINGTON – Tiga orang politikus Muslim terkemuka Amerika Serikat (AS) kembali terpilih untuk duduk sebagai anggota DPR di negara tesebut setelah meraih kemenangan dalam pemilihan umum (Pemilu) AS 2024. Kehadiran mereka di Kongres menegaskan pengaruh warga Muslim dalam politik di Negeri Paman Sam.

Dengan 70% suara, Rashida Tlaib dari Partai Demokrat memenangkan masa jabatan keempatnya di Distrik ke-13 Michigan, dan Ilhan Omar, yang mewakili Distrik ke-5 Minnesota, memenangkan masa jabatan ketiganya dengan 75,2% suara. Di sisi lain, Andre Carson, yang menjabat di Distrik ke-7 Indiana sejak 2008, mengamankan pemilihan kembali dengan 68,2% suara, mengalahkan John Schmitz dari Partai Republik.

Sebagai anggota DPR pertama keturunan Somalia-Amerika, Omar telah menjadi kritikus yang konsisten terhadap dukungan militer AS untuk Israel, khususnya selama konflik dengan Gaza. Pengalamannya sebagai pengungsi telah membentuk advokasinya yang lebih luas untuk hak-hak imigran dan keadilan sosial di AS.

Tlaib, seorang advokat yang gigih untuk hak-hak Palestina, telah menjadi kritikus vokal kebijakan AS terhadap Israel. Dia terus menikmati dukungan kuat dari komunitas Arab-Amerika di Dearborn. Khususnya, Tlaib menolak untuk mendukung Wakil Presiden Kamala Harris, dengan alasan ketidaksetujuannya dengan sikap pemerintahan Biden tentang kekerasan di Gaza.

Carson, yang menggantikan neneknya, mantan anggota DPR Julia Carson, di Kongres, telah menjadi suara yang dihormati di DPR, melanjutkan warisan politiknya.