Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

2 Politikus Wanita Muslim Kembali Terpilih Jadi Anggota Kongres AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |15:37 WIB
2 Politikus Wanita Muslim Kembali Terpilih Jadi Anggota Kongres AS
Rashida Thlaib, Andre Carson, dan Ilhan Omar.
A
A
A

WASHINGTON – Tiga orang politikus Muslim terkemuka Amerika Serikat (AS) kembali terpilih untuk duduk sebagai anggota DPR di negara tesebut setelah meraih kemenangan dalam pemilihan umum (Pemilu) AS 2024. Kehadiran mereka di Kongres menegaskan pengaruh warga Muslim dalam politik di Negeri Paman Sam.

Dengan 70% suara, Rashida Tlaib dari Partai Demokrat memenangkan masa jabatan keempatnya di Distrik ke-13 Michigan, dan Ilhan Omar, yang mewakili Distrik ke-5 Minnesota, memenangkan masa jabatan ketiganya dengan 75,2% suara. Di sisi lain, Andre Carson, yang menjabat di Distrik ke-7 Indiana sejak 2008, mengamankan pemilihan kembali dengan 68,2% suara, mengalahkan John Schmitz dari Partai Republik.

Sebagai anggota DPR pertama keturunan Somalia-Amerika, Omar telah menjadi kritikus yang konsisten terhadap dukungan militer AS untuk Israel, khususnya selama konflik dengan Gaza. Pengalamannya sebagai pengungsi telah membentuk advokasinya yang lebih luas untuk hak-hak imigran dan keadilan sosial di AS.

Tlaib, seorang advokat yang gigih untuk hak-hak Palestina, telah menjadi kritikus vokal kebijakan AS terhadap Israel. Dia terus menikmati dukungan kuat dari komunitas Arab-Amerika di Dearborn. Khususnya, Tlaib menolak untuk mendukung Wakil Presiden Kamala Harris, dengan alasan ketidaksetujuannya dengan sikap pemerintahan Biden tentang kekerasan di Gaza.

Carson, yang menggantikan neneknya, mantan anggota DPR Julia Carson, di Kongres, telah menjadi suara yang dihormati di DPR, melanjutkan warisan politiknya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800//rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183786//esmail-udfX_large.jpg
Iran Ultimatum AS, Pengerahan Militer di Karibia Sangat Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/18/3183467//kapal_induk-Rd0i_large.jpg
AS Gelar Operasi Militer Besar-besaran untuk Membasmi Kartel Narkoba Venezula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291//militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183258//lavrov-6r0A_large.jpg
Geger! Rusia Siap Bantu Venezuela di Tengah Pengerahan Militer Besar-besaran AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183247//donald_trump_dan_jeffrey_epstein_diketahui_memiliki_hubungan_dan_beberapa_kali_berfoto_bersama_pada_1990_an-4PLz_large.jpg
Surel Pelaku Kejahatan Seks Jeffrey Epstein Dirilis, Nama Trump Berulang Kali Muncul
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement