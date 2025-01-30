Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

3 Keutamaan Puasa di Bulan Syaban

Dimas Bihar Ulum , Jurnalis-Kamis, 30 Januari 2025 |17:19 WIB
3 Keutamaan Puasa di Bulan Syaban (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bulan Syaban, yang terletak antara Rajab dan Ramadhan, memiliki keistimewaan dalam kalender Hijriyah. Salah satu amalan yang dianjurkan pada bulan ini adalah memperbanyak puasa sunnah. 

Rasulullah SAW memberikan perhatian khusus terhadap puasa di bulan Syaban, sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai hadist.

Aisyah RA meriwayatkan: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadhan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi di bulan Syaban." 

Keutamaan puasa di bulan Syaban 

Berikut Keutamaan puasa di bulan Syaban sebagaimana dihimpun Okezone, Kamis (30/1/2025):

1. Pengangkatan Amal kepada Allah SWT

Usamah bin Zaid RA bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai Rasulullah, aku tidak melihat engkau berpuasa dalam satu bulan seperti engkau berpuasa di bulan Syaban?" 

Beliau menjawab: "Itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu antara Rajab dan Ramadhan. Bulan tersebut adalah bulan diangkatnya amalan-amalan kepada Allah, Tuhan semesta alam. Maka aku ingin amalku diangkat dalam keadaan aku berpuasa."

2. Mendapatkan Syafaat Rasulullah SAW

Syekh Nawawi al-Bantani dalam kitab Nihâyatuz Zain fi Irsyâdil Mubtadi-în menjelaskan, puasa di bulan Syaban sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. 

Beliau menyatakan: "Puasa sunnah yang kedua belas adalah Puasa Syaban, karena kecintaan Rasulullah SAW terhadapnya. Karenanya, siapa saja yang memuasainya, maka ia akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat."

 

