HOME MUSLIM TAUSYIAH

Urutan Amalan dan Dzikir Nisfu Syaban 2025

Dandi Muhammad Hanif , Jurnalis-Sabtu, 15 Februari 2025 |11:56 WIB
Urutan Amalan dan Dzikir Nisfu Syaban 2025
Urutan Amalan dan Dzikir Nisfu Syaban 2025 (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Malam Nisfu Syaban selalu menjadi momentum yang penuh berkah bagi umat Islam. Menjelang datangnya Ramadan, malam pertengahan bulan Syaban ini menjadi waktu yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui serangkaian amalan, dzikir, dan doa. Di tahun 2025, dengan keyakinan bahwa malam ini merupakan malam mustajab, umat Islam dianjurkan untuk menyusun urutan ibadahnya agar setiap amalan tersusun rapi dan penuh keikhlasan. Berikut adalah urutan amalan dan dzikir yang dapat Anda praktikkan pada Nisfu Syaban 2025.

1. Persiapan Spiritual dan Niat

Sebelum memulai rangkaian ibadah, penting untuk membersihkan hati dan pikiran. Lakukan wudhu dengan khusyuk, dan tanamkan niat tulus dalam hati untuk mendapatkan ridho Allah. Menyusun niat dengan benar adalah landasan utama agar setiap amalan diterima oleh-Nya.

2. Sholat Sunah Nisfu Syaban

Sebagai langkah awal, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunah khusus pada malam Nisfu Syaban. Niatkan sholat tersebut, misalnya dua rakaat sunah, dengan bacaan niat seperti:

أصلى سنة نصف شعبان ركعتين للّه تعالى

Usholli sunnatan nisfu syaban rak’ataini lillahi ta’ala
(Artinya: "Saya niat sholat sunah Nisfu Syaban dua rakaat karena Allah Ta’ala.")

Sholat ini menjadi pembuka untuk memasuki suasana hati yang lebih tenang dan siap menyerap keberkahan malam tersebut.

3. Membaca Surat Yasin

Setelah sholat, banyak ulama menganjurkan untuk membaca Surat Yasin sebanyak tiga kali. Masing-masing bacaan memiliki niat khusus, misalnya:

•    Yasin pertama: Memohon agar umur diperpanjang dalam ketaatan kepada Allah.
•    Yasin kedua: Memohon kelancaran rezeki yang halal dan berkah.
•    Yasin ketiga: Memohon keteguhan iman dan husnul khatimah (akhir hayat yang baik).

Pembacaan Surat Yasin menjadi pengantar sebelum melantunkan doa-doa khusus dan dzikir yang mendalam.

 

