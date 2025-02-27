Ini Link Jadwal Imsak, Sholat, dan Buka Puasa Ramadhan 2025

JAKARTA - Jadwal imsak, sholat, dan buka puasa Ramadhan 2025 penting disimak. Penentuan tanggal 1 Ramadhan 2025 akan menjadi acuan umat Islam dalam menjalankan kewajiban puasa ramadhan dan ibadah sunnah lainnya.

Walaupun pemerintah belum mengeluarkan ketentuan, namun Muhammadiyah telah menetapkan tanggal berapa awal puasa Ramadhan 2025. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan awal puasa Ramadhan 2025 atau 1 Ramadhan 1446 H akan jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025.

Dilansir dari berbagai sumber pada Rabu (26/2/2025), Okezone telah merangkum jadwal imsak, sholat, dan buka puasa Ramadhan 2025, sebagai berikut.

1. Muhammadiyah

Muhammadiyah melalui ketetapan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan 1 Maret 2025 sebagai awal puasa Ramadhan 1446 Hijriah. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) terbitan Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dan telah menjadi acuan Muhammadiyah sejak 1 Muharram 1445 atau sejak 2024 lalu.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan tahun 1446 Hijriyah jatuh pada 1 Maret 2025 Masehi dan Idul Fitri 1 Syawal jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025.

Ini link jadwal imsakiyah 1446 Hijriah dari Muhammdiyah:

https://web.suaramuhammadiyah.id/wp-content/uploads/2025/02/Imsakiyah-1446-H__seluruh-indonesia-6-Jakarta.pdf

2. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama menentukan awal Ramadhan melalui Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU). Penentuannya dilakukan dengan dua metode yakni rukyatul hilal dan hisab. Mulanya NU akan menggunakan metode hisab, namun penghitungan itu tidak menjadi keputusan akhir.

Penetapan awal bulan Ramadhan pada akhirnya akan mengacu pada rukyatul hilal. NU nantinya akan menentukan 1 Ramadhan 2025 menggunakan metode yang sama digunakan oleh pemerintah, yaitu rukyatul hilal dan hisab di akhir bulan Syaban atau sekitar tanggal 28 Februari 2025.

3. Kementerian Agama (Kemenag)

Sebagai tambahan informasi, penetapan resmi dari Kementerian Agama (Kemenag) masih menunggu sidang isbat yang akan digelar pada 29 Syaban 1446 H atau tanggal 28 Februari 2025.

Pemerintah akan memaparkan tentang posisi hilal dari hasil hisab yang dikonfirmasi melalui pengamatan hilal. Jika mengacu pada kalender Hijriah Indonesia yang diterbitkan oleh Kemenag, maka 1 Ramadhan akan jatuh pada hari Sabtu, 1 Maret 2025.

Jadwal Imsakiyah dari Kemenag bisa klik di sini:

https://bimasislam.kemenag.go.id/jadwalimsakiyah