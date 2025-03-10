Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Simak Bacaan Bilal Tarawih 23 Rakaat Bahasa Arab dan Witir Lengkap

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Senin, 10 Maret 2025 |16:30 WIB
Simak Bacaan Bilal Tarawih 23 Rakaat Bahasa Arab dan Witir Lengkap
Sholat tarawih di Masjid Istiqlal/Foto: istiqlal
A
A
A

BACAAN bilal tarawih 23 rakaat layak diketahui. Bilal tarawih adalah seseorang yang ditunjuk guna membaca atau menghafal seluruh seruan sebelum memulai salat tarawih dan witir.

Susunan bacaan tersebut meliputi salawat dan taradhi. Bilal tarawih juga bertugas mengingatkan jumlah rakaat sholat tarawih yang sedang dilakukan kepada imam, mengingat salat sunah ini mempunyai jumlah rakaat yang cukup banyak, mulai dari 8 hingga 36 rakaat.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (10/3/2025), Okezone telah merangkum bacaan bilal tarawih 23 rakaat, sebagai berikut.

Bacaan Bilal Tarawih 23 Rakaat

1. Dua Rakaat Pertama Bacaan Bilal:

 صَلُّوْا سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ جَامِعَةَ رَحِمَكُمُ اللهُ 

Sholluu sunnatat taraawiihi rak'ataini jaami'atan rahimakumullah. 

Jawaban Makmum:

 لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

La ilaaha illallaahu Muhammadun Rasulullaahi shollallaahu 'alaihi wasallam.

2. Dua Rakaat Kedua Bacaan Bilal:

 فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً 

Fadhlan minallaahi wa ni'mah.

Jawaban Makmum:

 وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً 

Wa maghfirataw wa Rahmah. 

Bacaan Bilal:

 لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ 

La ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul Mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu, wa Huwa 'alaa kulli syai'in qadiir.

Jawaban Makmum: 

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ 

Laa hawla wa la quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim.

Bacaan Bilal:

 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ 

Allahumma sholli 'alaa Sayyidina Muhammadin wa 'ala Aali Sayyidina Muhammad. 

Jawaban Makmum:

 اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ 

Allahumma sholli wa sallim wa baarik 'alaih. 

3. Dua Rakaat Ketiga Bacaan Bilal:

 نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صَلُّوْا عَلَيْهِ 

Nabiyyukum Muhammadun, sholluu 'alaih. 

Jawaban Makmum:

 اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ 

Allahumma shalli wa sallim wa baarik 'alaih. 


4. Dua Rakaat Keempat Bacaan Bilal:

 فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً 

Fadhlan minallaahi wa ni'mah. 

Jawaban Makmum:

 وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً 

Wa maghfirataw wa Rahmah. 

Bacaan Bilal:

 لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ 

La ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul Mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu, wa Huwa 'alaa kulli syai'in qadiir. 

Jawaban Makmum:

 لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ 

Laa hawla wa la quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim. 

Bacaan Bilal:

 اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ 

Allahumma sholli 'alaa Sayyidina Muhammadin wa 'ala Aali Sayyidina Muhammad. 

Jawaban Makmum:

 اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ 

Allahumma sholli wa sallim wa baarik 'alaih. 

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita muslim lainnya
