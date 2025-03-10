BACAAN bilal tarawih 23 rakaat layak diketahui. Bilal tarawih adalah seseorang yang ditunjuk guna membaca atau menghafal seluruh seruan sebelum memulai salat tarawih dan witir.
Susunan bacaan tersebut meliputi salawat dan taradhi. Bilal tarawih juga bertugas mengingatkan jumlah rakaat sholat tarawih yang sedang dilakukan kepada imam, mengingat salat sunah ini mempunyai jumlah rakaat yang cukup banyak, mulai dari 8 hingga 36 rakaat.
Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (10/3/2025), Okezone telah merangkum bacaan bilal tarawih 23 rakaat, sebagai berikut.
صَلُّوْا سُنَّةَ التَّرَاوِيْحِ رَكْعَتَيْنِ جَامِعَةَ رَحِمَكُمُ اللهُ
Sholluu sunnatat taraawiihi rak'ataini jaami'atan rahimakumullah.
Jawaban Makmum:
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
La ilaaha illallaahu Muhammadun Rasulullaahi shollallaahu 'alaihi wasallam.
فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً
Fadhlan minallaahi wa ni'mah.
Jawaban Makmum:
وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
Wa maghfirataw wa Rahmah.
Bacaan Bilal:
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ
La ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul Mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu, wa Huwa 'alaa kulli syai'in qadiir.
Jawaban Makmum:
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ
Laa hawla wa la quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim.
Bacaan Bilal:
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
Allahumma sholli 'alaa Sayyidina Muhammadin wa 'ala Aali Sayyidina Muhammad.
Jawaban Makmum:
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allahumma sholli wa sallim wa baarik 'alaih.
نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صَلُّوْا عَلَيْهِ
Nabiyyukum Muhammadun, sholluu 'alaih.
Jawaban Makmum:
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allahumma shalli wa sallim wa baarik 'alaih.
فَضْلًا مِنَ اللهِ وَنِعْمَةً
Fadhlan minallaahi wa ni'mah.
Jawaban Makmum:
وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً
Wa maghfirataw wa Rahmah.
Bacaan Bilal:
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ يُحْيِى وَيُمِيْتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ
La ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lah, lahul Mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu, wa Huwa 'alaa kulli syai'in qadiir.
Jawaban Makmum:
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ
Laa hawla wa la quwwata illaa billaahil 'aliyyil 'azhiim.
Bacaan Bilal:
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
Allahumma sholli 'alaa Sayyidina Muhammadin wa 'ala Aali Sayyidina Muhammad.
Jawaban Makmum:
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ
Allahumma sholli wa sallim wa baarik 'alaih.