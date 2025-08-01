3 Doa Memohon Perlindungan dari Gempa Bumi dan Tsunami

JAKARTA – Seiring meningkatnya ancaman bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi, umat Muslim dianjurkan untuk memohon perlindungan melalui doa yang diajarkan dalam Islam.

Doa ini diamalkan sebagai ikhtiar untuk menjauhkan diri dari bencana dan mendapatkan keselamatan.

Mengamalkan doa perlindungan setiap hari menjadi cara untuk terus menjaga kedekatan dengan Allah SWT dan memohon keselamatan dalam setiap langkah kehidupan.

Berikut 3 Doa Memohon Perlindungan dari Gempa Bumi dan Tsunami, sebagaimana dikutip dari beberapa sumber oleh Okezone:

Doa Mohon Perlindungan dari Bencana Alam

‎اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ المَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيعًا

Allaahumma innii a'uudzubika minal hadmi wa a'uudzubika minat taraddii wa a'uudzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'uudzubika an yatakhabbathaniyasy syaithaanu 'indal mauti wa a'uudzubika an amuuta fi sabiilika mudbiran wa a'uudzubika an amuuta ladiigha.

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan (longsor), dan aku berlindung pada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung pada-Mu dari tenggelam (banjir), terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung pada-Mu apabila setan menjerumuskan padaku ketika akan mati, dan aku berlindung pada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung pada-Mu apabila mati karena disengat." (HR. Abu Daud).