Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM DOA HARIAN

3 Doa Memohon Perlindungan dari Gempa Bumi dan Tsunami

Jovita Sheria Dennies , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |15:03 WIB
3 Doa Memohon Perlindungan dari Gempa Bumi dan Tsunami
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Seiring meningkatnya ancaman bencana alam seperti tsunami dan gempa bumi, umat Muslim dianjurkan untuk memohon perlindungan melalui doa yang diajarkan dalam Islam.

Doa ini diamalkan sebagai ikhtiar untuk menjauhkan diri dari bencana dan mendapatkan keselamatan.

Mengamalkan doa perlindungan setiap hari menjadi cara untuk terus menjaga kedekatan dengan Allah SWT dan memohon keselamatan dalam setiap langkah kehidupan.

Berikut 3 Doa Memohon Perlindungan dari Gempa Bumi dan Tsunami, sebagaimana dikutip dari beberapa sumber oleh Okezone:

Doa Mohon Perlindungan dari Bencana Alam

‎اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الغَرَقِ وَالحَرَقِ وَالهَرَمِ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ المَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيعًا

Allaahumma innii a'uudzubika minal hadmi wa a'uudzubika minat taraddii wa a'uudzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami wa a'uudzubika an yatakhabbathaniyasy syaithaanu 'indal mauti wa a'uudzubika an amuuta fi sabiilika mudbiran wa a'uudzubika an amuuta ladiigha.

Artinya: "Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari reruntuhan (longsor), dan aku berlindung pada-Mu dari tergelincir, dan aku berlindung pada-Mu dari tenggelam (banjir), terbakar, dan tak berdaya. Dan aku berlindung pada-Mu apabila setan menjerumuskan padaku ketika akan mati, dan aku berlindung pada-Mu apabila mati dalam keadaan berbalik arah dari jalan-Mu (murtad), dan aku berlindung pada-Mu apabila mati karena disengat." (HR. Abu Daud).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/330/3184822//ilustrasi-vMsh_large.jpg
Bacaan Doa untuk Menguatkan dan Menghibur Orang Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184748//gempa_magnitudo_6_guncang_ambon-7RJW_large.jpg
Gempa Besar Magnitudo 6,0 Guncang Ambon, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184731//gempa-N0cQ_large.jpg
Gempa M5,4 di Halmahera Barat Akibat Deformasi Lempeng Laut Maluku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184720//gempa-tfl8_large.jpg
Breaking News! Gempa Besar M5,4 Guncang Halmahera Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/618/3184630//doa-oOzD_large.jpg
Bacaan Doa untuk Selamat di Dunia dan Akhirat : Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/614/3184356//whatsapp-YEvk_large.jpg
Kirim Stiker Doa di WhatsApp, Bernilai Ibadah?
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement