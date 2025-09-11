Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Apakah Boleh Wanita Haid Ziarah Kubur? Ini Penjelasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 11 September 2025 |13:31 WIB
Apakah Boleh Wanita Haid Ziarah Kubur? Ini Penjelasannya
Apakah Boleh Wanita Haid Ziarah Kubur? Ini Penjelasannya (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah boleh wanita haid ziarah kubur? Hal ini mungkin masih menjadi tanda tanya bagi sebagian orang. 

Sebelum menjelaskan lebih lanjut, ada beberapa hadits mengenai ziarah kubur. 

Melansir laman NU, Kamis (11/9/2025), masa awal keislaman, ziarah kubur merupakan sesuatu yang dilarang oleh agama, namun kemudian hukum tersebut di-naskh (diubah atau diganti) dari haram menjadi mubah sebagaimana dinyatakan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: 

  وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا - رَوَاهُ مُسْلِم ٌ .زَادَ اَلتِّرْمِذِيُّ: - فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ - .زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: - وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا -  .   

Artinya: Dari Buraidah bin al-Khashib Al-Aslami ra berkata: “Rasulullah SAW bersabda: ‘Dahulu saya melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang berziarahlah kalian.’” (HR. Muslim).  

Lalu, bagaimana dengan wanita? Hadits yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ‘anha:    

عن عَائِشَةَ قَالَتْ : قُلْت كَيْفَ أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَعْنِي إذَا زَارَتْ الْقُبُورَ قَالَ : قُولِي السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. (السنن الكبرى للبيهقي)   

Artinya: Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata: “Aku bertanya: “Apa yang harus saya ucapkan ketika ziarah kubur, wahai Rasulallah!”. Rasulullah menjawab: “Ucapkanlah doa: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدَّارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُون.    

Dalam hadits ini, Rasulullah juga tidak melarang Aisyah  berziarah.

Khusus bagi perempuan yang berziarah kubur, pernah suatu ketika Nabi memberikan larangan kepada mereka untuk melakukannya. Hal tersebut dapat kita simak dalam hadits berikut: 

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ 

Artinya: “Rasulullah SAW melaknat para wanita yang sering berziarah kubur”. (HR. Ibnu Majah no. 1641, 1642, 1643; Tirmidzi no. 1076; dan Ahmad no. 8904.) 

Namun, Ummu Athiyah pernah memberikan komentar seolah larangan Nabi tersebut tidak terlalu serius, beliau menyatakan:

 نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا 

Artinya: “Kita dilarang untuk mengikuti jenazah (ke pemakaman), namun beliau tidak bersungguh-sungguh (dalam melarang).” 

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ziarah Makam Ziarah Ziarah Kubur
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/29/330/2805553/terungkap-ini-hikmah-nyekar-bunga-di-atas-kuburan-A8LnVwonBr.jpg
Terungkap! Ini Hikmah Nyekar Bunga di Atas Kuburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/20/618/2801656/doa-ziarah-kubur-sesuai-anjuran-rasulullah-singkat-saja-dkwVJcAE34.jpg
Doa Ziarah Kubur Sesuai Anjuran Rasulullah, Singkat Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/18/618/2800611/doa-dan-amalan-saat-ziarah-kubur-jelang-akhir-ramadhan-serta-idul-fitri-10NTv3Gbhy.jpg
Doa dan Amalan saat Ziarah Kubur Jelang Akhir Ramadhan serta Idul Fitri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/18/618/2800646/bacaan-doa-ziarah-kubur-lengkap-arab-latin-dan-artinya-Nh1ehWZUqJ.jpeg
Bacaan Doa Ziarah Kubur Lengkap Arab, Latin, dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/30/618/2790095/3-doa-ziarah-kubur-lengkap-dengan-artinya-6CMzm20Nmo.jpg
3 Doa Ziarah Kubur Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/616/2784122/4-adab-ziarah-kubur-sebelum-puasa-ramadhan-2023-zLEEEfx0jz.jpg
4 Adab Ziarah Kubur Sebelum Puasa Ramadhan 2023
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement