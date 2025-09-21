Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Buya Yahya Tekankan Pentingnya Pasangan Sholeh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 21 September 2025 |14:23 WIB
Buya Yahya Tekankan Pentingnya Pasangan Sholeh
Buya Yahya Tekankan Pentingnya Pasangan Sholeh (tangkapan layar)
JAKARTA - Ulama KH Yahya Zainul Maarif alias Buya Yahya mengatakan, mencari pasangan yang sholeh merupakan hal penting dalam sebuah hubungan rumah tangga. Tak hanya bisa membangun rumah tangga yang sakinah, pasangan sholeh bisa memupuk cinta lebih dalam dan membuat kenyamanan.

Ia menjelaskan pentingnya umat Islam untuk mencari pasangan yang taat dengan aqidah Islam. Ini akan memengaruhi kehidupan mereka bersama.

“Kalau suamimu semakin sholeh, semakin baik. Begitu juga sebaliknya. Kalau istrimu sholehah dan baik Anda akan percaya sebagai seorang suami,” kata Buya Yahya dalam acara 7 Rahasia Cinta, Langkah-Langkah Menuju Sakinah di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Ia menjelaskan, pasangan yang sholeh akan saling memercayai satu sama lain. Dengan kebiasaan yang baik, kepercayaan tersebut akan timbul pada pasangan sehingga menghindari rasa curiga dan prasangka buruk.

“Di saat sang istri menelepon suaminya namun tidak diangkat-angkat, dia akan dengan mudahnya berpikir ‘wah lagi sholat’. Namun kalau suami tidak sholeh, istri bisa ‘kenapa tidak diangkat’ dan curiga,” ucapnya.

Halaman:
1 2
