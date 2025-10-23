Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Syekh Saleh Al Fawzan Diangkat Sebagai Mufti Agung Arab Saudi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 23 Oktober 2025 |11:46 WIB
Syekh Saleh Al Fawzan Diangkat Sebagai Mufti Agung Arab Saudi
Syekh Saleh bin Fawzan bin Abdullah Al Fawzan diangkat sebagai Mufti Agung Arab Saudi.
JAKARTA – Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz, pada Rabu (22/10/2025) mengeluarkan dekrit kerajaan yang mengangkat Syekh Saleh bin Fawzan bin Abdullah Al Fawzan sebagai Mufti Agung keempat Kerajaan Arab Saudi. Syekh Saleh Al Fawzan menggantikan mendiang Mufti Agung Syekh Abdulaziz bin Abdullah Al Sheikh, yang wafat pada 23 September di usia 82 tahun.

Syekh Saleh Al Fawzan juga ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ulama Senior dan Ketua Presidensi Umum Riset Islam dan Ifta, dengan pangkat Menteri, demikian dilansir Gulf News.

Siapakah Syekh Saleh Al Fawzan?

Lahir pada 1935 di ash-Shimasiyyah, Qassim, Syekh Saleh Al Fawzan tumbuh sebagai yatim piatu. Ia dibesarkan oleh keluarga besarnya dan dibimbing oleh imam masjid setempat, Syekh Hammoud bin Suleiman Al Tilal, yang mengajarinya Al-Qur'an serta dasar-dasar membaca dan menulis.

Al Fawzan memulai pendidikan formal di sekolah negeri ash-Shimasiyyah pada 1950 dan menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Al Faisaliyah di Buraydah pada 1952. Awalnya, beliau bekerja sebagai guru sekolah dasar sebelum bergabung dengan Institut Cendekiawan di Buraydah pada 1954 sebagai salah satu mahasiswa pertamanya. Setelah empat tahun, beliau lulus dan melanjutkan studi di Fakultas Syariah di Riyadh, dan meraih gelar pada 1961.

Kemudian, beliau menyelesaikan gelar magister dan doktoral di bidang Fikih di institusi yang sama. Tesis magisternya berfokus pada "Investigasi yang Memuaskan dengan Menerapkan Pendekatan Hipotetis dalam Ilmu Waris," sementara tesis doktoralnya membahas "Hukum-hukum Mengenai Makanan dalam Syariah Islam."

(Rahman Asmardika)

