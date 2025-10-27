Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Daftar Hewan Peliharaan Kesayangan Nabi Muhammad SAW

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 27 Oktober 2025 |17:45 WIB
Daftar Hewan Peliharaan Kesayangan Nabi Muhammad SAW
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang penuh kasih sayang terhadap makhluk hidup, termasuk hewan peliharaan. Sepanjang hidupnya, beliau memelihara berbagai jenis hewan yang menjadi sahabat dan bagian penting dari kehidupannya. Berikut adalah daftar hewan peliharaan kesayangan Nabi Muhammad SAW yang tercatat dalam sejumlah riwayat dan buku sejarah Islam.

1. Unta

Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa unta yang sangat berharga. Salah satu yang paling terkenal adalah unta betina bernama Qiswa, yang menjadi tunggangan beliau dalam perjalanan dakwah hingga hijrah ke Madinah. Selain itu ada unta bernama Al-Qashwa, yang digunakan saat hijrah serta beberapa unta lainnya seperti Al-Adhba' dan Al-Jad'a yang dikenal cepat dan kuat.

2. Kuda

Rasulullah SAW memiliki tujuh ekor kuda peliharaan, antara lain As-Sakbah yang terkenal dengan kecepatannya, Al-Murtajaz yang memiliki ringkikan indah, dan beberapa lainnya seperti Al-Lahif, Al-Lizaz, Azh-Zharif, Al-Ward, dan Sabhah. Kuda-kuda ini menunjukkan kedudukan penting sebagai kendaraan dan teman dalam peperangan serta perjalanan dakwah.

 

