Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kisah Budak yang Diangkat Anak oleh Nabi Muhammad, Jadi Panglima Perang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 18 Oktober 2025 |16:02 WIB
Kisah Budak yang Diangkat Anak oleh Nabi Muhammad, Jadi Panglima Perang
Kisah Budak yang Diangkat Anak oleh Nabi Muhammad, Jadi Panglima Perang (Ilustrasi/Trendland)
A
A
A

JAKARTA - Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang budak menjadi anak angkat. Kisah ini menarik untuk diketahui karena anak angkat tersebut kelak menjadi panglima perang. 

1. Nabi Angkat Budak Jadi Anak Angkat

Anak yang dimaksud adalah Zayd bin Haritsah, yang berasal dari Yaman. Awalnya Zayd tidak terlahir sebagai budak. Ia terlahir merdeka dari dua suku Yaman yang sering berperang. 

Suatu waktu, saat kedua suku kembali bentrok, Zayd menjadi korban penculikan. Ia kemudian dijual. Zayd berpindah dari tangan ke tangan, hingga berakhir di pasar Ukkadz, salah satu pasar terbesar di Arabia kuno.

Melansir laman Muhammadiyah, Sabtu (18/10/2025), dari pasar itu, takdir membawa Zayd ke rumah seorang perempuan bangsawan Quraisy bernama Khadijah binti Khuwaylid. Saat Khadijah menikah dengan Muhammad bin Abdillah, Zayd menjadi pelayan di rumah mereka. Tanpa disadari, di rumah itu ia sedang berada di pusat perubahan terbesar dalam sejarah kemanusiaan.

Bertahun-tahun berlalu. Ayah Zayd bernama Haritsah, tidak pernah berhenti mencari anaknya. Hingga suatu hari, seorang lelaki mengenali ciri-ciri Zayd di Mekkah. Kabar itu sampai ke telinga sang ayah. Betapa senang sangat ayah, kemudian ia menempuh perjalanan panjang menuju kota itu.

Di Mekkah, Haritsah menemui Muhammad, yang saat itu belum diangkat sebagai nabi. Dengan penuh hormat ia memohon agar anaknya dikembalikan. Nabi SaAW menjawab dengan sesuatu yang tidak pernah dilakukan siapa pun pada masa itu. Ia menolak menerima tebusan dan mengatakan Zayd sendiri yang akan menentukan nasibnya.

“Saya akan membiarkan Zayd memutuskan. Jika dia memilihmu, aku akan mengembalikannya tanpa tebusan apa pun. Tetapi jika dia memilihku, maka aku tidak akan pernah bisa menolak seseorang yang telah berpaling kepadaku,” sabda Nabi SAW.

Kata-kata itu memecahkan logika zaman. Di Arab kuno, budak dianggap milik penuh tuannya. Bisa dijual, diwariskan, bahkan diperlakukan tanpa belas kasihan. Mereka tidak punya hak untuk menolak perintah, apalagi memilih nasib sendiri. Karena itu, ketika Nabi Saw mempersilakan Zayd menentukan pilihannya sendiri, masyarakat sekitarnya pasti terkejut. Seorang tuan yang menanyakan kehendak budaknya adalah tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168682/sahabat_nabi-2L9P_large.jpg
Kisah Ali bin Abi Thalib Berikan Tebak-tebak Ayat Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/614/3139145/perang_khalid_bin_walid-pKwL_large.jpg
Siapa Sosok Khalid bin Walid yang Disebut Prabowo saat Konferensi Parlemen OKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076646/berkat-bacaan-alquran-sahabat-nabi-ini-terhindar-dari-serangan-racun-SAjSXzRqXi.jpg
Berkat Bacaan Alquran, Sahabat Nabi Ini Terhindar dari Serangan Racun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/330/3070362/kisah-khalifah-umar-bin-abdul-aziz-beri-nasihat-kepada-rakyatnya-saat-terjadi-gempa-agar-ditolong-allah-swt-dsp5gPltoI.jpg
Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Beri Nasihat kepada Rakyatnya saat Terjadi Gempa agar Ditolong Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/15/330/3063381/disumpahi-seorang-pria-khalifah-umar-bin-khattab-contohkan-sikap-tawadhu-untuk-selesaikan-masalah-wTowDOZfYc.jpg
Disumpahi Seorang Pria, Khalifah Umar bin Khattab Contohkan Sikap Tawadhu untuk Selesaikan Masalah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/614/3045067/melihat-tempat-yang-jadi-saksi-abu-bakar-dipilih-sebagai-khalifah-b6gGcdW34U.jpg
Melihat Tempat yang Jadi Saksi Abu Bakar Dipilih sebagai Khalifah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement