Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM TAUSYIAH

Disumpahi Seorang Pria, Khalifah Umar bin Khattab Contohkan Sikap Tawadhu untuk Selesaikan Masalah

Hantoro , Jurnalis-Minggu, 15 September 2024 |21:53 WIB
Disumpahi Seorang Pria, Khalifah Umar bin Khattab Contohkan Sikap Tawadhu untuk Selesaikan Masalah
Ilustrasi kisah Khalifah Umar bin Khattab bersikap tawadhu meski disumpahi seorang pria. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

INILAH kisah Khalifah Umar bin Khattab tetap berperilaku tawadhu setelah disumpahi seorang pria. Umar adalah salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Meski salih dan pemberani, dia dikenal memiliki sifat sangat rendah hati.

Dilansir buku "10 Sahabat Nabi Dijamin Surga" karya Muhammmad Ahmad Isa, meski berstatus orang yang berkuasa, Khalifah Umar bin Khattab tidak segan-segan berbicara langsung dengan rakyatnya dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. 

Misalnya pada suatu hari ketika Umar sedang duduk bersama para sahabat dalam suatu majelis, tiba-tiba seorang pria berwajah murung dan diselubungi rasa lelah karena baru saja menempuh perjalanan jauh menerobos masuk ke kerumunan.

Setelah sampai di tengah-tengahnya, orang itu berseru kepada salah seorang yang duduk di situ, "Wahai Amirul Mukminin ...."

Lantas orang itu segera mengarahkan pandangan kepada Amirul Mukminin yang dimaksud. Lalu dia berseru kepadanya, "Engkaukah yang bernama Umar? Semoga kecelakaan dari Allah menimpamu, wahai Umar."

Setelah menyatakan demikian, orang itu bergegas keluar kerumunan tanpa merasa bersalah dan peduli terhadap perbuatannya tadi. Beberapa sahabat yang hadir pun mengikuti orang tersebut dengan penuh marah. Tapi, Umar segera memanggil dan meminta mereka kembali ke tempat semula. 

Kemudian dalam keadaan setengah berlari, Khalifah Umar mengikuti laki-laki itu. Sementara hatinya terus bergejolak.

Betapa tidak, bukankah laki-laki tersebut menyerukan, "Semoga kecelakaan dari Allah menimpa engkau, wahai Umar." 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/614/3177628/perang-GUmF_large.jpg
Kisah Budak yang Diangkat Anak oleh Nabi Muhammad, Jadi Panglima Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/330/3168682/sahabat_nabi-2L9P_large.jpg
Kisah Ali bin Abi Thalib Berikan Tebak-tebak Ayat Alquran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/614/3139145/perang_khalid_bin_walid-pKwL_large.jpg
Siapa Sosok Khalid bin Walid yang Disebut Prabowo saat Konferensi Parlemen OKI?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/330/3076646/berkat-bacaan-alquran-sahabat-nabi-ini-terhindar-dari-serangan-racun-SAjSXzRqXi.jpg
Berkat Bacaan Alquran, Sahabat Nabi Ini Terhindar dari Serangan Racun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/330/3070362/kisah-khalifah-umar-bin-abdul-aziz-beri-nasihat-kepada-rakyatnya-saat-terjadi-gempa-agar-ditolong-allah-swt-dsp5gPltoI.jpg
Kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz Beri Nasihat kepada Rakyatnya saat Terjadi Gempa agar Ditolong Allah SWT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/614/3045067/melihat-tempat-yang-jadi-saksi-abu-bakar-dipilih-sebagai-khalifah-b6gGcdW34U.jpg
Melihat Tempat yang Jadi Saksi Abu Bakar Dipilih sebagai Khalifah
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement