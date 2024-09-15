Disumpahi Seorang Pria, Khalifah Umar bin Khattab Contohkan Sikap Tawadhu untuk Selesaikan Masalah

INILAH kisah Khalifah Umar bin Khattab tetap berperilaku tawadhu setelah disumpahi seorang pria. Umar adalah salah satu sahabat terbaik Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam. Meski salih dan pemberani, dia dikenal memiliki sifat sangat rendah hati.

Dilansir buku "10 Sahabat Nabi Dijamin Surga" karya Muhammmad Ahmad Isa, meski berstatus orang yang berkuasa, Khalifah Umar bin Khattab tidak segan-segan berbicara langsung dengan rakyatnya dan mencari solusi dari permasalahan yang ada.

Misalnya pada suatu hari ketika Umar sedang duduk bersama para sahabat dalam suatu majelis, tiba-tiba seorang pria berwajah murung dan diselubungi rasa lelah karena baru saja menempuh perjalanan jauh menerobos masuk ke kerumunan.

Setelah sampai di tengah-tengahnya, orang itu berseru kepada salah seorang yang duduk di situ, "Wahai Amirul Mukminin ...."

Lantas orang itu segera mengarahkan pandangan kepada Amirul Mukminin yang dimaksud. Lalu dia berseru kepadanya, "Engkaukah yang bernama Umar? Semoga kecelakaan dari Allah menimpamu, wahai Umar."

Setelah menyatakan demikian, orang itu bergegas keluar kerumunan tanpa merasa bersalah dan peduli terhadap perbuatannya tadi. Beberapa sahabat yang hadir pun mengikuti orang tersebut dengan penuh marah. Tapi, Umar segera memanggil dan meminta mereka kembali ke tempat semula.

Kemudian dalam keadaan setengah berlari, Khalifah Umar mengikuti laki-laki itu. Sementara hatinya terus bergejolak.

Betapa tidak, bukankah laki-laki tersebut menyerukan, "Semoga kecelakaan dari Allah menimpa engkau, wahai Umar."