Maulid Nabi 2024: Terungkap 5 Keajaiban saat Lahirnya Rasulullah, Salah Satunya Sudah Dikhitan

MAULID Nabi 2024 ini bisa diisi dengan mengetahui keajaiban yang terjadi saat lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam ke muka bumi. Nabi Muhammad lahir di Kota Makkah pada tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah. Beliau merupakan nabi terakhir yang membawa risalah suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dilansir nu.or.id, Ustadz Muhamad Abror, alumnus Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon dan Ma'had Aly Saidusshiddiqiyah Jakarta, mengungkapkan terjadi sejumlah keistimewaan dan peristiwa menakjubkan saat lahirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam.

1. Bayi pertama dinamakan Muhammad

Secara bahasa, kata "Muḫammad" merupakan isim maf’ul dari kata ‘ḫamdun’ yang berarti pujian. Artinya, nama ini merupakan salah satu kosakata bahasa Arab yang sudah semestinya tidak begitu asing di kalangan masyarakat Makkah saat itu. Anehnya, nama itu tidak pernah terbesit dalam pikiran orang Arab untuk dijadikan nama bagi anak-anak mereka. Nama ini pertama kali dipakai oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam.

Imam Ibnu Qutaibah menegaskan, salah satu irhash atau peristiwa luar biasa yang menjadi pertanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad adalah belum ada satu orang pun yang menggunakan kata “Muhammad” sebagai nama.

Hal ini sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan demi menjaga kesucian Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam sebagaimana hal serupa juga dilakukan kepada Nabi Yahya Alaihissallam. (Syihabuddin al-Qastalani, Mawahibul Ladduniyah, 2009: juz I, halaman 374)

Adapun orang yang memberi nama tersebut adalah sang kakek, Abdul Muthallib. Sebab, ia menghendaki cucunya kelak menjadi orang yang dipuji oleh seluruh makhluk.

Dikisahkan, Abdul Muthalib mendapat nama tersebut dari sebuah mimpi. Dalam mimpi ia melihat rantai perak yang keluar dari punggungnya. Rantai itu memiliki empat ujung yang masing-masing membentang ke arah berbeda.

Satu berada di langit, satu berada di bumi, satu berada di arah barat, dan satu lagi berada di arah timur. Kemudian rantai itu berubah menjadi pohon yang semua daunnya memancarkan cahaya. Seluruh manusia bergelantungan pada pohon itu.

Setelah ditafsiri, ternyata mimpi itu mengisyaratkan bahwa kelak ia akan mempunyai keturunan yang akan diikuti oleh manusia dari barat sampai timur dan mendapat pujian dari penduduk langit dan bumi. Sejak saat itu pula ia bertekad jika keturunan itu sudah lahir akan dinamai “Muhammad” yang artinya “orang yang banyak mendapat pujian”. (Imam Abu Abdilah Az-Zurqani, Syarh Mawahibul Ladduniyyah, 2012: juz I, halaman 162)

2. Lahir dalam keadaan sujud

Jika bayi pada umumnya lahir dalam keadaan menangis dan belum bisa apa-apa, lain dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam yang lahir dalam keadaan sujud. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Khasaishul Kubra melaporkan bahwa begitu keluar dari rahim Siti Aminah, Nabi Muhammad sujud lalu mengangkat kedua tangannya seperti orang berdoa. (Jalaluddin as-Suyuti, Khasaishul Kubra, 2017: 82)

3. Lahir dalam keadaan sudah dikhitan

Salah satu kewajiban bagi setiap laki-laki adalah melakukan khitan setelah mencapai usia baligh, meskipun sebaiknya dilakukan lebih dini pada usia kurang lebih tujuh tahun. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam adalah sudah dalam keadaan dikhitan saat lahir.

Menurut Syekh Sulaiman al-Bujairami, selain Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassallam ada 14 nabi lain yang lahir sudah dalam keadaan sudah dikhitan. Masing-masing adalah Nabi Adam, Nabi Syits, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Shaleh, Nabi Luth, Nabi Syu’aib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Handzalah bin Shafwan. (Hasyiyah al-Bujairami ‘alal Khatib, juz V, halaman 262)