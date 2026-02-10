Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

Kapan Arab Saudi Mulai Puasa Ramadan 2026? Ini Jadwal Lengkapnya

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |17:58 WIB
Kapan Arab Saudi Mulai Puasa Ramadan 2026? Ini Jadwal Lengkapnya
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Umat Muslim di seluruh dunia menantikan kedatangan bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M, yang akan segera hadir. Di Indonesia, awal puasa diprediksi akan tiba pada 18 Februari 2026, sementara di Arab Saudi, perhitungan astronomi tampaknya menunjukkan perkiraan yang berbeda.

Meski baru akan diumumkan secara resmi pekan depan, kemungkinan pada 18 Februari, prediksi astronomi menunjukkan awal puasa jatuh pada 19 Februari 2026.

Prediksi Awal Puasa di Arab Saudi

Berdasarkan perhitungan kalender Umm Al-Qura (standar Saudi), Ramadan 1447 H diprediksi dimulai Kamis, 19 Februari 2026. Pengumuman akhir bergantung rukyatul hilal malam Rabu, 18 Februari, di mana hilal diperkirakan sulit terlihat, sehingga Syaban 30 hari penuh.

Astronom Saudi dan Uni Emirat Arab seperti Abdullah Al-Mosned serta Ibrahim al-Jarwan memastikan tanggal ini melalui posisi hilal yang muncul 17 Februari tapi menghilang cepat pasca matahari terbenam. Saudi Gazette mengonfirmasi prediksi ini pada Januari 2026.

Jadwal Lengkap Perkiraan Ramadan 2026 Arab Saudi

  • 1 Ramadan (Awal Puasa): Kamis, 19 Februari 2026
  • Lailatul Qadar (Malam Kemuliaan, 27 Ramadan): Rabu, 18 Maret 2026
  • Akhir Ramadan (30 hari): Jumat, 20 Maret 2026
  • 1 Syawal (Idul Fitri): Sabtu, 21 Maret 2026
  • Waktu imsak-iftar di Riyadh sekitar 12-13 jam/hari karena musim dingin, lebih ringan dibanding wilayah lain.
     

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200701//megawati-ouPz_large.jpg
Megawati: Perempuan Harus Memiliki Ruang, Perlindungan dan Kesempatan yang Sama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/337/3200666//megawati-wc6B_large.jpg
Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan dari Universitas di Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/612/3200199//valentine-xOTL_large.jpg
5 Negara yang Melarang Perayaan Hari Valentine, Nomor 1 Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/18/3198329//ilustrasi-vt3M_large.jpg
Arab Saudi Tak Izinkan Wilayah Udara dan Teritorialnya Digunakan untuk Serang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195946//emas-WEKa_large.jpg
Arab Saudi Umumkan Penemuan Cadangan Emas Sebanyak 7 Juta Ons
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/320/3195892//harta_karun_emas-bUCd_large.jpg
Arab Saudi Temukan Harta Karun Emas Sebanyak 7 Juta Ons
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement