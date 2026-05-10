Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Jadwal Sholat Al qur'an Digital Murottal Tausyiah Serba Serbi Muslim Haji & Umroh Kalkulator Zakat Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME MUSLIM SERBA SERBI MUSLIM

5 Rukun Menyembelih Hewan Kurban Sesuai dengan Syariat Islam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |16:47 WIB
5 Rukun Menyembelih Hewan Kurban Sesuai dengan Syariat Islam
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha bukan sekadar ritual menyembelih hewan dan membagikan dagingnya kepada sesama, tetapi juga bentuk ketaatan hamba kepada Allah SWT. Karena itulah kurban memiliki memiliki aturan main atau syariat yang ketat agar ibadah tersebut dianggap sah, termasuk saat penyembelihannya.

Merujuk pada pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa No. 12 Tahun 2009, terdapat lima rukun yang harus dipenuhi agar proses penyembelihan sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah penjelasannya:

1. Penyembelih Harus Seorang Muslim

Rukun pertama berkaitan dengan subjek atau orang yang melakukan penyembelihan. Para ulama di Indonesia sepakat bahwa penyembelih haruslah seorang Muslim, berakal sehat, dan telah baligh (atau minimal sudah tamyiz). Ibadah kurban adalah bentuk taqarrub (pendekatan diri) kepada Allah, sehingga niat dan pelaksanaannya harus datang dari orang yang beriman.

2. Hewan Kurban yang Halal dan Sehat

Hewan yang disembelih haruslah hewan ternak (bahimatul an’am) yang halal secara zatnya, seperti sapi, kerbau, kambing, domba, atau unta. Penting untuk dipastikan bahwa hewan tersebut dalam kondisi sehat dan tidak cacat (seperti buta, pincang, atau sangat kurus). Hewan juga harus telah mencapai usia minimal yang dipersyaratkan (misalnya satu tahun untuk kambing dan dua tahun untuk sapi).

3. Alat Menyembelih Harus Tajam

Syariat Islam sangat menjunjung tinggi perlakuan ihsan terhadap hewan. Oleh karena itu, alat yang digunakan haruslah tajam agar proses kematian hewan berlangsung cepat dan tidak menyiksa. Alat tersebut bisa terbuat dari besi, baja, atau batu tajam. Namun, berdasarkan hadis Nabi, dilarang menggunakan alat yang berasal dari kuku, gigi, atau tulang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kurban Rukun Kurban idul adha
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/614/3217526//ilustrasi-7P4i_large.jpg
Apakah Kurban Sapi Harus 7 Orang? Ini Penjelasan Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/614/3216496//ilustrasi-rNlh_large.jpg
Apakah Sah Berkurban dengan Hewan yang Dibeli dengan Cara Kredit? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/598/3149592//aletha_abew-XEDL_large.JPG
Kurban Versi Anak-Anak, Antara Air Mata dan Tawa Keluarga Aletha Abew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/608/3146665//perindo_tebing_tinggi-pKEL_large.jpeg
Partai Perindo Tebing Tinggi Berbagi Daging Kurban di Teluk Karang, Wujud Konsistensi Hadir untuk Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/610/3146424//kasus_penusukan_saat_idul_adha-BxGI_large.jpg
Kesal Tak Diajak Jadi Panitia Kurban, Pria Ini Bacok Teman saat Pemotongan Daging
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/512/3146235//pria_yang_ngamuk_di_balai_kota_solo-P4wC_large.jpg
Pria Ini Ngamuk Gegara Tak Ada Penyembelihan Kurban di Balai Kota Solo
Banner
Telusuri berita muslim lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement