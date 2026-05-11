HOME MUSLIM HAJI & UMROH

Arti Manasik Haji yang Penting Diketahui Calon Jemaah Sebelum ke Tanah Suci

Rahman Asmardika , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |17:04 WIB
JAKARTA - Berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji merupakan impian setiap Muslim. Namun, ibadah haji bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan ibadah yang sarat dengan aturan hukum (fiqh) dan tata cara yang kompleks. Di sinilah peran penting "manasik haji" sebagai bekal utama. Manasik bukan hanya sekadar latihan fisik, melainkan simulasi menyeluruh agar jemaah dapat menjalankan rukun dan wajib haji dengan benar demi meraih haji mabrur.

Secara harfiah, kata "manasik" berasal dari bahasa Arab mansak yang berarti tempat atau waktu ibadah. Dalam konteks haji, manasik adalah peragaan atau simulasi tata cara ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariat.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menekankan bahwa manasik haji adalah sarana untuk memberikan bimbingan hukum agar ibadah jemaah sah secara syar'i. Dalam berbagai panduannya, MUI menjelaskan bahwa memahami manasik membantu jemaah membedakan antara Rukun Haji (hal yang harus dilakukan dan tidak boleh diganti dam/denda) dan Wajib Haji (hal yang harus dilakukan namun jika terpaksa ditinggalkan bisa diganti dengan dam).

Manasik haji juga dipahami sebagai upaya mempraktikkan kaifiyat (tata cara) ibadah secara detail.Melalui manasik, jemaah diajarkan doa-doa khusus, urutan thawaf, sa'i, hingga teknis wukuf di Arafah sehingga mereka tidak bingung saat menghadapi lautan manusia di Mekkah, sehingga mereka bisa lebih fokus pada kekhusyukan ibadah dan zikir.

Manfaat Praktis Manasik Haji

Selain pemahaman agama, manasik haji memberikan manfaat nyata bagi calon jemaah:

  • Gambaran Lokasi: Jemaah mendapatkan gambaran mengenai letak geografis antara Masjidil Haram, Mina, Arafah, dan Muzdalifah.
  • Persiapan Fisik: Simulasi sa'i (berjalan antara bukit Shafa dan Marwah) melatih ketahanan fisik jemaah sebelum benar-benar menghadapi cuaca ekstrem di Arab Saudi.
  • Kekompakan Regu: Manasik menjadi ajang perkenalan antar-jemaah dalam satu kelompok terbang (kloter), sehingga tercipta kerja sama yang baik saat di Tanah Suci.

Manasik haji memberikan manfaat yang tidak bisa disepelekan dalam mempersiapkan jemaah dalam menjalankan ibadah haji. Dengan mengikuti manasik yang diselenggarakan oleh lembaga resmi, calon jemaah dapat meminimalkan kesalahan fatal dalam beribadah.

(Rahman Asmardika)

