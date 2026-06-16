Detik-Detik Pergantian Kiswah Kakbah Setiap 1 Muharram

JAKARTA - Otoritas Umum untuk Pengurusan Urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, yang diwakili oleh Kompleks Raja Abdul Aziz untuk Kiswah Kakbah Suci, memulai persiapan mengganti Kiswah (penutup) Kakbah Suci yang dilakukan setiap 1 Muharram.

Proses ini meliputi pelepasan ornamen bersulam emas, elemen dekoratif, lampu, dan hiasan lainnya yang terpasang pada Kiswah, serta penurunan tirai pintu Kakbah, sesuai dengan tradisi tahunan yang terkait dengan Ka'bah Suci.

Melansir spa.gov.sa, Selasa (16/6/2026), Kiswah baru sedang diangkut dari kompleks ke Masjidil Haram melalui sistem operasional terpadu yang mematuhi standar internasional tertinggi.

Sebuah tim khusus Saudi mengawasi proses penggantian, yang meliputi pengangkatan Kiswah lama, pelepasan komponen bersulam emas, dan pemasangan penutup baru.

Produksi Kiswa bergantung pada bahan baku premium, termasuk 825 kilogram sutra alami, 47 gulungan sutra hitam untuk penutup luar, 400 kilogram kapas mentah untuk lapisan dalam, 60 kilogram perak murni untuk sulaman, dan 120 kilogram perak berlapis emas yang digunakan untuk menyulam ayat-ayat Al-Quran dan motif dekoratif.

Bahan-bahan ini menjalani pengujian ketat di laboratorium kompleks untuk memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas tertinggi dan daya tahan dalam berbagai kondisi iklim.

Selama tahap pencetakan, ayat-ayat Al-Quran dan motif-motif Islami dipindahkan ke kain sebagai persiapan untuk sulaman.

Ayat-ayat dan motif-motif tersebut kemudian disulam dengan benang emas dan perak menggunakan teknik yang sangat presisi yang mencerminkan tingkat keahlian kerajinan Saudi yang tinggi.